Nicolas Sarkozy ou "la posture du parrain”

Il sature les ondes

“Sarko”, comme les Français l’ont surnommé presque affectueusement, donne volontiers ces jours-ci des interviews fleuve au Point, au Figaro, au Parisien, courant en outre les plateaux de télévision et les studios de radio. Ici ou là, il distribue les bons et les mauvais points sur Le Pen, Hollande ou Pécresse ; il dispense ses analyses sur la politique intérieure et donne son avis sur la politique internationale, loin des usages diplomatiques, en déclarant par exemple que “l’Ukraine doit rester neutre et ne pas devenir un Etat membre de l’Union européenne”. Des propos qui suscitent aussitôt la polémique, mais n’était-ce pas le but ?

À lire aussi

Nicolas Sarkozy a beau ne plus exercer aucun mandat électoral depuis son départ de l’Elysée il y a plus de dix ans, il reste présent dans la vie politique française et a la cote dans l’opinion publique. Dans le dernier sondage de popularité Paris-Match, l’ex-hôte de l’Elysée s’arroge une flatteuse cinquième place. “Les Français l’aiment bien pour son côté voyou, sa personnalité emblématique et ses expressions cash, analyse Alexis Massart, directeur d’Ecopolis. Nicolas Sarkozy a marqué les esprits avec ses formules comme ‘il faut karcheriser les banlieues’, une idée avec laquelle un certain nombre de Français à droite sont toujours d’accord”. Et puis, assure le politologue, “il est accusé de délits que beaucoup d’autres hommes politiques ont commis avant lui – souvenons-nous des valises de billets qui circulaient dans le monde politique dans les années 1990 -, et dont de nombreux Français ne lui tiennent pas rigueur. ”.

L’homme apparaît en outre assagi, libéré de ses tics corporels agaçants et de la mise en scène chaotique de sa vie privée. Ses analyses sur l’actualité du monde sont parfois tout à fait intéressantes et il reste par ailleurs le dernier champion incontestable de la droite, un parti en quête perpétuelle d’un chef charismatique.

Condamné à de la prison ferme

Nicolas Sarkozy est pourtant le premier ancien président de la République à avoir été condamné à de la prison ferme. La cour d’appel de Paris a en effet prononcé en mai dernier une peine de trois ans de prison à son encontre, dont un an ferme, pour “corruption” et “trafic d’influence” dans l’affaire dite “des écoutes” ou “Paul Bismuth” (le faux nom utilisé lors de certaines conversations téléphoniques pour échapper aux écoutes des enquêteurs). Jusque-là, seul l’ancien président Jacques Chirac avait été condamné, en 2011, mais à une peine moins lourde de deux ans avec sursis dans l’affaire des emplois fictifs de la ville de Paris.

Ce n’est pas tout : Nicolas Sarkozy est également renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris et sera jugé entre janvier et juin 2025 pour des soupçons de “corruption passive” et d’“ association de malfaiteurs” dans l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Il encourt dix ans de prison. À ce jour, son nom a été cité ou mis en cause dans dix enquêtes.

À lire aussi

Au-delà d’alimenter la chronique judiciaire depuis une décennie, Nicolas Sarkozy a essuyé deux défaites retentissantes à l’élection présidentielle de 2012 puis à la primaire de 2016. On serait tenté de dresser un parallèle, toutes proportions gardées, avec l’ex-président américain Donald Trump, lui aussi populaire malgré ses échecs électoraux et ses casseroles judiciaires.

La posture du parrain

Comment Nicolas Sarkozy fait-il donc pour truster la scène politique dans un milieu où une élection perdue ou une condamnation suffisent souvent à interrompre une carrière, comme son ex-Premier ministre François Fillon en a fait les frais ? “Il a une véritable stratégie de communication politique pour occuper l’espace même s’il n’est plus en responsabilité, estime Alexis Massart. Il soigne notamment ses liens avec Emmanuel Macron, qui lui-même donne une visibilité à Sarkozy en lui demandant notamment de représenter la France aux obsèques du Premier ministre japonais pour mieux gêner les Républicains. Il sait créer le buzz en assurant par exemple qu’il verrait bien Gérald Darmanin à l’Elysée en 2027 au moment précis où l’intéressé effectue sa grande rentrée politique à Tourcoing. Il adopte délibérément une posture de sage, de parrain”. Ce rôle de faiseur de rois qu’il cherche à s’arroger irrite évidemment au plus haut point la droite, qui rêve de vouloir en finir avec son ancien patron.

Reste une question : pourquoi le vrai-faux retraité de la politique, âgé de 68 ans, cherche-t-il à entretenir la flamme et ne disparaît-il pas des écrans ? “Je ne crois pas qu’il cherche une quelconque réélection. Simplement, la politique coule dans ses veines depuis son plus jeune âge. Les animaux politiques de son espèce sont incapables de décrocher”, analyse le politologue. De là à imaginer qu’il nous réserve un quatrième tome…