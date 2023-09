Glorification de la Seconde Guerre mondiale, “retour du nazisme”… La Russie réécrit l’histoire dans ses manuels scolaires

Ancien ministre de la Culture, ce conseiller du président russe a marqué son mandat par une censure de masse des œuvres culturelles. Il a failli perdre son poste en 2016 lorsque des universitaires et historiens russes ont découvert un nombre important d’erreurs et d’approximations dans sa thèse défendue en 2011. Tout cela est oublié, il est aujourd’hui au cœur du mélange idéologique ultranationaliste conçu pour servir les intérêts de Vladimir Poutine. Le politicien assume mélanger patriotisme, nationalisme, histoire, guerre et culture dans ses écrits et discours, et désormais, dans ce livre d’histoire qu’il vient de coécrire avec le ministre de l’éducation Sergueï Kravtsov.

”Moins de données et plus d’histoire”

Cet ouvrage, qui comporte “moins de données et plus d’histoires et faits sur les événements” selon les rédacteurs, est destiné à la 11e classe russe, l’équivalent de la dernière année de secondaire en Belgique. De pages en pages, il réécrit l’histoire pour présenter une base historique erronée de la guerre actuelle en Ukraine. L’orientation est assumée : “il diffuse le point de vue de l’État de façon plus humaine” a admis l’ancien ministre.

Selon Sergueï Kravtsov, l’objectif est de “refléter l’influence de la Russie sur l’histoire mondiale. ” Pour cela, l’occident a été partiellement balayé, l’attention des étudiants a été orientée vers les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Les auteurs affirment que l’histoire africaine occupe désormais un tiers de l’ouvrage. Mais la partie du manuel qui interpelle le plus est certainement l’ajout de la guerre en Ukraine comme fait historique alors qu’elle est toujours en cours et que la Russie vit dans un état de propagande martiale. Le chapitre “opération militaire spéciale” comporte 17 paragraphes.

La propagande du Kremlin, son récit de la guerre, y est déroulée dans l’ordre : “Les relations avec l’Occident au début du XXIe siècle”, “La pression des États-Unis sur la Russie”, “L’opposition à la stratégie occidentale à l’égard de la Russie”, “La falsification de l’histoire”, “La renaissance de “Nazisme” ”, “Le néo-nazisme ukrainien”, “Coup d’État en Ukraine 2014”, “Retour de la Crimée”, “Les accords de Minsk” et “l’Opération militaire spéciale”…

La Russie, pays de héros

Lors de la présentation, le ministre de l’Éducation a affirmé “qu’il est important de faire comprendre aux écoliers les objectifs de l’opération militaire russe en Ukraine, déclenchée en février 2022 et qui vise officiellement à “démilitariser” et à “dénazifier” cette ex-république soviétique”. Les soldats russes envoyés en Ukraine sont présentés comme des “héros qui ont sauvé la paix” en 2014 en Crimée, une référence à l’annexion.

La Russie est d’ailleurs décrite comme “un pays de héros” et “une terre d’opportunités”. Ce dernier terme est un slogan diffusé par le Kremlin depuis plusieurs années pour pousser les Russes à investir en Russie pour faire face aux sanctions occidentales. Le manuel fait état d’un grand classique poutinien, orientation donnée à sa politique depuis 23 ans et donc, à sa propagande qui s’emploie à réécrire l’histoire pour mieux convoquer la nostalgie soviétique : la chute de l’Union soviétique est décrite comme “la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle”. La fin du soviétisme y est imputée à l’occident et à Mikhaïl Gorbatchev.

Ce livre s’inscrit dans une gestion à long terme de la guerre d’image et de propagande entamée par le Kremlin en 2013. Vladimir Poutine avait alors demandé à ses ministres de réfléchir à un enseignement de l’histoire qui ne laisse plus de place aux différentes interprétations et doubles sens. En somme, le chef du Kremlin exigeait l’établissement d’une vérité officielle et définitive : “Cela est nécessaire dans le cadre d’une logique d’histoire continue de la Russie, de l’interconnexion de toutes ses étapes, du respect de toutes les pages de notre passé”, avait-il déclaré.

Un combat historique contre l’Occident

La réécriture de l’histoire, basée sur une obscuration des côtés sombres de l’URSS et une glorification morbide de la seconde guerre mondiale, avait permis au Kremlin d’expliquer son annexion de la Crimée et son engagement militaire dans le Donbass en 2014. Depuis, le narratif a été développé à outrance, mettant de côté les nombreuses facettes sombres de l’histoire russe. Vladimir Medinski s’est alors lancé dans un combat contre l’histoire telle qu’elle est enseignée en Europe : “L’Occident s’est lancé dans une réinterprétation de notre histoire et de l’histoire en général. C’est notre responsabilité que de la protéger”

Dans une des versions du manuel, la page de garde montre une fusée soviétique devant une photo aérienne du pont de Crimée. Il devrait être disponible dans toutes les écoles russes dans les semaines à venir.