"J'annonce l'adoption de la déclaration", a ajouté le Premier ministre indien, accompagnant ses paroles d'un coup de marteau de cérémonie.

Le contenu du communiqué commun du G20, club des plus grandes économies mondiales auquel a été officiellement intégrée l'Union africaine, n'a pas encore été rendu public.

L'obtention d'un consensus parmi les membres du G20 est devenue de plus en plus complexe ces dernières années, notamment en raison de divisions sur la position à adopter face à l'invasion de la Russie en Ukraine et sur les financements nécessaires pour s'adapter au changement climatique.

Pour le responsable indien Amitabh Kant, un des organisateurs clés du sommet de New Delhi, les discussions de samedi ont prouvé que cette année était la plus "ambitieuse" de l'histoire du club des plus grandes économies mondiales.

"Nous avons plus que doublé le travail considérable des présidences précédentes", a-t-il affirmé sur X (anciennement Twitter).