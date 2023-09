La panique a rapidement envahi le sud de Maroc. Et au moment d’écrire ces lignes, plus de 1.000 victimes sont déjà à déplorer, le bilan pourrait encore s’alourdir.

Après ce drame, de nombreuses célébrités ont rapidement réagi sur les réseaux sociaux afin d’apporter leur soutien aux victimes du séisme marocain.

Notamment Gad Elmaleh, qui a laissé entendre qu’un événement pourrait être organisé afin d’aider les victimes du séisme meurtrier. “J’ai vu passer beaucoup de messages de femmes et d’hommes publics français (es). On discute avec des artistes afin de voir si l’est possible d’organiser une soirée caritative pour aider les victimes.”

Même son de cloche pour le comédien Elie Semoun, qui partage sa tristesse face aux terribles événements touchant le Maroc. “Même si je ne suis pas né là-bas, mon cœur saigne et je ne peux qu’être solidaire. J’ai vu quelques images et ça m’a déchiré le cœur”, a déclaré le comédien Elie Semoun sur BFMTV.

L’humoriste français d’origine marocaine n’a pas pu cacher son émotion. “Je sais qu’à Marrakech les habitations semblent un peu fragiles… J’imagine qu’avec un séisme, ce doit être encore plus terrible. Ça a dû s’effondrer comme des châteaux de cartes, c’est déchirant.”

Ensuite l’un des Marocains les plus célèbres en Francophonie a posté ce message sur Instagram. “Terrible nuit, terrible réveil. Tout mon soutien et mes pensées aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par le tremblement de terre”, écrit Jamel Debbouze incitant les gens à venir en aide aux sinistrés. “Aidons et apportons tous à notre échelle notre contribution pour aider le Maroc et prions pour que des vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent. Prenons soin les uns des autres, courage et force”

D’autres artistes comme Médine ou Gims ont également réagi sur les réseaux en postant un drapeau ou en commentant : “Vous n’êtes pas seuls dans cette épreuve. On est avec vous.”

Du côté des sportifs, l’équipe nationale marocaine n’a pas hésité une seule seconde à donner son sang. Un geste crucial dans les catastrophes comme celle-ci.