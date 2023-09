En France, il manque au moins un professeur dans la moitié des collèges et lycées pour la rentrée : "C’est l’avenir de nos enfants qui se joue ici"

À lire aussi

”Créer un électrochoc”

”En première, il n’y a pas de professeur de Français alors qu’il y a le bac à la fin de l’année”, témoigne un enseignant anonymement sur X/Twitter sous l’hashtag #LaRentréeEnVrai, où les témoignages se multiplient ces jours-ci pour mieux contredire la version officielle d’une rentrée sans heurts et pour dissiper le voile de fumée créé par la polémique autour de l’interdiction de l’abaya à l’école, qui n’a concerné in fine que 67 élèves ayant refusé de l’enlever.

Sur le réseau social, un autre témoin s’émeut du fait qu’il manque “deux profs d’anglais, un prof de technologie et un documentaliste au CDI au collège de Lacaune dans le Tarn”. Selon le syndicat, toutes les académies sont touchées mais quatre d’entre elles (Guyane, Mayotte, Créteil et Versailles) concentrent les postes vacants. Or les deux académies franciliennes sont de loin les plus importantes : elles concentrent 17 % des élèves et 18 % des enseignants. “Nous avons voulu créer un électrochoc. C’est un scandale qu’un pays comme la France ne soit pas capable d’assurer une rentrée dans de bonnes conditions à tous ses élèves. C’est l’avenir de nos enfants qui se joue ici”, estime Sophie Vénétitay.

Si l’ensemble de la presse française s’alarme de la situation, cette dernière n’en restait pas moins prévisible puisque 3 100 postes n’ont pas été pourvus à l’issue des concours enseignants au printemps. Pour résorber le déficit, le ministère multiplie les contractuels, quitte à les recruter via Facebook ou Le Bon Coin et à les former en l’espace de quatre jours seulement avant de les lâcher face à une trentaine d’adolescents, dos au tableau noir. Il n’hésite pas non plus à accorder le concours plus facilement par manque de candidats. Ainsi dans l’académie de Versailles, le dernier reçu au concours pour l’année scolaire 2021-2022 a obtenu une note moyenne de 8/20 à l’issue des épreuves et dans l’académie de Créteil, le seuil de l’admission est descendu à 6/20…

À lire aussi

”Rouvrir le dossier des salaires”

Le gouvernement sort aussi le chéquier : Emmanuel Macron a annoncé une augmentation d’entre 100 et 230 euros nets par mois le 20 avril dernier lors d’un déplacement dans un collège de l’Hérault. Les professeurs sont censés gagner à partir de ce mois de septembre en moyenne 10 % de plus qu’en 2020 (sachant qu’ils gagnent en moyenne 7 % de moins que leurs homologues des pays membres de l’OCDE en début de carrière et 20 % de moins au bout de quinze ans de carrière). Mais une partie de la hausse des salaires promise est en réalité liée à l’acceptation de nouvelles missions, définies dans le cadre du “Pacte enseignant” dont l’idée est simple : s’ils remplacent par exemple un collègue absent, ils percevront un complément de salaire. Un remake du fameux “Travailler plus pour gagner plus” cher à Nicolas Sarkozy, alors même qu’un professeur travaille déjà en moyenne quarante-trois heures par semaine selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale.

Résultat, les syndicats sont furieux : “Il est fondamental que Gabriel Attal rouvre le dossier des salaires pour lutter contre le manque d’attractivité de notre métier”, martèle Sophie Vénétitay, qui souligne qu’“il faudra également agir sur nos conditions de travail en baissant notamment les effectifs des classes dans le secondaire, parmi les plus surchargées d’Europe, et redonner du sens à notre métier”.

Justement, Gabriel Attal a annoncé le lancement d’une grande concertation sur l’attractivité du métier enseignant. Les discussions doivent commencer ce 13 septembre. Il y a fort à parier qu’elles seront plus animées qu’un simple conseil de classe. D’autant que la pénurie de profs va s’aggraver dans les années à venir puisqu’environ 300 000 enseignants vont partir à la retraite d’ici à 2030, soit un tiers des effectifs à remplacer en sept ans… “2030, c’est demain. Et cela se prépare maintenant !”, prévient la responsable syndicale.

Étudiants et déjà endettés : la précarité étudiante inquiète

À la veille de la rentrée universitaire, un autre syndicat, l’Unef, alerte sur la hausse de la précarité étudiante. Avec un coût de la rentrée en augmentation de 4,7 % en ce mois de septembre par rapport à l’an dernier, les étudiants n’échappent pas à l’inflation. Loyers gelés en cité U, repas à 1 euro pour les plus précaires, revalorisation des bourses : des mesures sont prises pour les soulager. Mais pour financer leurs études, environ 10 % des étudiants, soit 300 000 jeunes, restent contraints de souscrire un emprunt bancaire faute de pouvoir être aidés financièrement par leurs parents et de gagner suffisamment avec un job à temps partiel. Certes la situation de la dette étudiante en France n’est pas celle des États-Unis (où elle s’élève à plus de 1 700 milliards de dollars, d’où la promesse du président Joe Biden de l’annuler partiellement), mais le phénomène se développe.

Sur les forums étudiants, certains évoquent “une épée de Damoclès qui pèse sur les épaules”, “ces 800 euros par mois qu’il faudra payer jusqu’en 2026”, leur sentiment “de ne pas pouvoir vivre leur jeunesse”. Selon l’Observatoire de la vie étudiante, ce sont surtout les jeunes en écoles de commerce qui contractent un prêt (11 % d’entre eux) en raison des frais de scolarité généralement élevés, contre seulement 4,5 % à l’université. Or cette année, les taux d’emprunt proposés aux étudiants s’envolent eux aussi pour frôler parfois les 3 %, contre moins de 1 % il y a un an. D’où un risque accru de voir ces jeunes interrompre leurs études…