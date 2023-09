Pollution de l’air : un vent nouveau souffle au Parlement européen pour enrayer une “lente pandémie”

Avec 363 voix pour, 226 contre et 46 abstentions, ce vote est désormais acquis et fixe des valeurs cibles plus strictes en ce qui concerne plusieurs polluants tels que les particules fines émises notamment par le trafic routier, le chauffage ou l’industrie, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et l’ozone… Autant de substances toxiques qui, sous l'effet d'une exposition chronique, favorisent des pathologies telles que l’asthme, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc.

Carte de la pollution aux particules fines PM 2,5 en Europe ©AFP

Si elles touchent particulièrement les personnes les plus défavorisées vivant dans des environnements pollués ainsi que les plus vulnérables que sont les femmes enceintes et les enfants, ces maladies menacent potentiellement tous les citoyens européens et pèsent lourdement sur les comptes de la santé publique.

Plus de mesures

Le texte adopté réclame aussi une augmentation du nombre de points d’échantillonnage de la qualité de l’air : un point de contrôle par 2 millions d’habitants en zone urbaine, un point par million d’habitants dans les endroits susceptibles d’être exposés à de hautes concentrations en particules ultrafines (UFP), carbone noir, mercure et ammoniac.

“C’est cinq fois plus que la proposition de la Commission” souligne le socialiste belge Marc Tarabella, qui relève aussi une harmonisation bienvenue des indices de qualité de l’air. Plus intuitifs et accessibles au public, ceux-ci devraient être en permanence mis à jour et accompagnés d’informations sur les symptômes associés aux pics de pollution.

Les eurodéputés demandent également un droit de recours et de réparation pour les citoyens dont la santé s’est dégradée suite à des violations de la législation et proposent que les États membres publient des feuilles de route qui définissent des mesures à court et à long terme afin de respecter les nouvelles valeurs limites.

Concessions sur le calendrier

Reste que l’Espagnol Javi Lopez (Socialistes&Démocrates), rapporteur du texte adopté par le Parlement, a dû revoir à la baisse ses ambitions initiales. Pour enrayer ce qu’il a qualifié de “lente pandémie”, il promeut – tout comme la Commission européenne à l’origine de cette proposition législative – un alignement sur les recommandations promulguées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 2021.

Son objectif était d’atteindre cet objectif dès 2030 comme le précisait son rapport adopté – de justesse – en juin dernier lors du vote en commission “Environnement” du Parlement européen. Mais, face à la fronde lancée au sein des groupes de la droite conservatrice (Parti populaire européen), des libéraux (Renew) et des conservateurs et réformiste européens (ECR), il a dû se résoudre à déposer un amendement reportant cette date à 2035 ; l’objectif “zéro pollution” étant quant à lui fixé à 2050.

“Il y a effectivement eu une mobilisation du groupe sur cette question de la révision de la directive “qualité de l’air” ”, confirmait le français François Bellamy, chef de la délégation française au sein du PPE. “Nous partageons le souci environnemental, mais nous craignons que des normes trop exigeantes ne mettent en danger les industries.”

Comme ce fut le cas lors des débats sur l’interdiction progressive des voitures à moteur thermique ou sur la directive sur la restauration de la nature, le clivage droite/gauche se confirme autour du Pacte vert européen lancé par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen au début de son mandat en 2019.

Lors de son discours annuel sur l’état de l’Union prononcé devant l’hémicycle, peu avant le vote sur la qualité de l’air, cette dernière a pour sa part reconfirmé cette ambition, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050 reste d’actualité mais la présidente de la Commission, membre elle-même du PPE et consciente des réticences affichées au sein de son groupe et dans certains États membres qui réclament un moratoire législatif, a promis que cela se ferait dans le dialogue avec les industries et les agriculteurs.

Adopté en première lecture par le Parlement européen, le projet de révision de la directive sur la qualité de l’air sera quant à lui examiné par le Conseil avant le début des négociations avec le Parlement et Commission. “Il faut aller de l’avant a déclaré Javi Lopez, manifestement soulagé à l’issue du vote. La lutte contre la pollution de l’air exige une action immédiate. ”