France : Le ministère de l’intérieur demande l’expulsion vers l’Algérie d’une jeune femme emmenée de force au cœur de Daech

Le 21 août dernier, ce sont les services du préfet de Nord qui ont signé le lancement de la procédure d’expulsion de la jeune femme. Pour Sana, le choc est énorme. Ses deux parents sont Algériens et n’ont jamais voulu qu’elle demande la nationalité française comme le permet le Code civil pour les enfants nés dans l’Hexagone. “Je l’avais préparé à la prison mais pas à cela, pas à une expulsion. Je n’ai pas cette imagination du pire, je ne savais pas qu’on en était arrivé là”, confie Marie Dosé.

Originaire de Roubaix, Sana a été rapatriée avec ses jeunes filles d’un camp prison du nord-est de la Syrie en janvier dernier. À son retour, elle n’a pas été poursuivie comme c’est le cas en France de l’immense majorité des femmes qui ont séjourné au cœur de l’État Islamique.

À lire aussi

La justice antiterroriste a tenu compte de ses conditions de départ vers Daech. Sana avait 15 ans, issue d’une famille les plus célèbres de la sphère djihadiste en France, elle n’a pas eu le choix. Durant l’été 2014, elle a été emmenée en Syrie par sa mère et son oncle, totalement acquis à la cause des groupes terroristes. Sur place, elle a été mariée de force à un Belge. “Un mariage forcé à 15 ans, c’est un viol”, répète son avocate. À Raqqa, la capitale syrienne de Daech, Sana accouche une première fois. Elle n’a que 16 ans. Trois ans plus tard, elle donne naissance à sa deuxième fille. Aux enquêteurs des services de renseignement français qui l’interrogent, Sana raconte qu’elle a essayé de fuir mais que sa mère l’a empêchée. Encore une fois, Sana est prisonnière de sa famille. En mars 2019, après la chute territoriale de l’État Islamique, la jeune femme est arrêtée par les forces arabo-kurdes, alliés de la Coalition Internationale. Elle va attendre pendant quatre ans son rapatriement vers la France.

“Le droit, c’est le droit”, argumente le préfet du Nord devant la commission d’expulsion. Il ajoute : “On peut avoir été victime d’une enfance terrible mais constituer une menace.” Georges-François Leclerc s’appuie sur les auditions de Sana dans les locaux de la DSGI depuis son retour en France. Elle considère les chiites “comme des malades”. Selon lui, ses réponses sont élusives devant les enquêteurs et vont dans le sens d’une éventuelle dissimulation de son idéologie djihadiste. Le haut fonctionnaire assure aussi devant les juges que l’un de ses éducateurs a refusé de la prendre en charge parce qu’elle était “une affabulatrice”. Quelques minutes plus tard, l’association qui prend en charge Sana fait passer un message à son avocate. Aucun éducateur n’a tenu de tels propos. Georges-François Leclerc reste droit dans ses bottes : “Je maintiens ce que j’ai dit.”

Les deux petites filles de Sana rapatriées avec elle de Syrie ne sont pas Françaises, et dans l’avis d’expulsion la préfecture du Nord ne les mentionne pas, comme si elles n’existaient pas. Elles sont actuellement placées dans une famille d’accueil. “Les fillettes sont heureuses de retrouver leur mère lors des visites médiatisées”, souligne le président de la commission d’expulsion. “Si elle peut être une bonne mère en France, elle peut être une bonne mère en Algérie”, rétorque quelques minutes plus tard le préfet du Nord qui laisse entendre pour la première fois que les deux enfants seront aussi expulsés.

“Comment en est-on arrivé là ? “lance Marie Dosé. “Nous sommes en train d’échouer sur tout. Ce que Sana m’a dit, c’est que sa mère n’attendait que cela. C’est elle qui se réjouit”. La mère de la jeune femme est toujours détenue dans un camp prison du nord-est de la Syrie où elle continue à propager l’idéologie de Daech. En janvier dernier, elle a refusé son rapatriement vers la France.