Les gigantesques excédents commerciaux de la Chine ne vont désormais plus de soi

La polémique sur les voitures électriques s’inscrit, en Europe comme ailleurs, dans le contexte plus large de déséquilibres commerciaux qui ne font que s’aggraver – et plus encore, depuis peu, à cause des ventes de voitures chinoises. La Chine est devenue le premier exportateur mondial (la valeur annuelle de ses exportations dépasse le PIB de la France !) et, quand bien même ses importations progressent aussi, elle n’en finit pas d’engranger des excédents commerciaux, devenus vertigineux : 874 milliards de dollars en 2022, contre 530 milliards en 2020 et 350 milliards en 2018).

La situation avait convaincu Donald Trump de déclencher une guerre commerciale, sans grand résultat puisque le déficit américain avec la Chine n’a cessé de croître pour atteindre 383 milliards de dollars l’an dernier. L’Union européenne n’a guère montré les dents jusqu’ici, alors que son sort est aussi peu enviable avec un déficit de 396 milliards d’euros. L’évolution du commerce sino-européen est même devenue alarmante. Le déficit a plus que doublé en deux ans ; il était de 181 milliards en 2020.

Des importations réexportées

Le phénomène n’épargne aucun membre de l’UE (hormis le cas singulier de l’Irlande qui dégage des excédents en vendant à la Chine, non plus des produits agricoles, mais des… puces électroniques). Même l’Allemagne, qui domine depuis longtemps et de très loin les échanges de l’Europe avec la Chine (elle en assure le tiers !), est désormais déficitaire. Quant à la Belgique, sixième partenaire de la Chine au sein de l’UE, elle voit sa balance commerciale avec elle se dégrader puisqu’elle a enregistré, en 2022, un déficit record de 27,5 milliards d’euros. Il était de 16,8 milliards en 2021 et de 9,7 milliards en 2020.

On sait que les statistiques des pays qui disposent des grands ports européens (Rotterdam, Anvers, Hambourg…) sont faussées par la part que prend le commerce de transit. L’Agence belge pour le commerce extérieur estime ainsi que les deux tiers de nos importations de produits chinois sont réexportés vers d'autres pays. Cette réalité relativise le bond de nos importations en provenance de Chine (elles ont progressé de 42,5 % en 2022 pour dépasser les 35,3 milliards d’euros) et contribue à la bonne santé de nos exportations en général – pas celles à destination de la Chine, toutefois, car celles-ci ont régressé de 2,8 % (7,8 milliards d’euros en 2022), et encore sont-elles gonflées par nos exportations de diamants. Aussi, si l’on pondère nos importations chinoises pour les ramener à 11,8 milliards après soustraction des “deux tiers réexportés”, cela laisse encore un déficit de 4 milliards d’euros dans nos échanges avec la Chine.

L’impact du secteur automobile

Il est intéressant d’observer l’impact des importations de voitures. La Belgique est devenue, début 2023, le troisième acheteur mondial de voitures chinoises (après la Russie et… le Mexique). Elle était, en 2021, le premier importateur de véhicules électriques chinois. Plus généralement, elle est, après l’Allemagne, le membre de l’UE qui achète le plus de voitures hors de l’Union (24,6 % du total en 2022), un commerce qui est lourdement déficitaire (6,9 milliards d’euros en 2022, un record parmi les Vingt-sept). S’il faut de nouveau prendre en compte la réexportation d’une partie des véhicules, l’importance croissante de ce secteur dans notre commerce extérieur n’en paraît pas moins signaler que le “découplage” prétendument recherché avec l’économie chinoise n'est pas pour demain.