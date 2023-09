Visite de Kim Jong-un en Russie : quel est ce jeune homme qui suit le dirigeant nord-coréen à la trace ?

"La rencontre entre Poutine et Kim Jong Un est une source d'inquiétude. On assiste à la création d'un pôle de force où tous les coups sont permis"

Le Président nord-coréen Kim Jong Un est arrivé en Russie ce mardi 12 septembre, pour rencontrer Vladimir Poutine. Au programme des négociations: un possible approvisionnement d'obus et de missiles antichars pour Moscou en échange d'aide alimentaire et de technologies de pointe pour les satellites et sous-marins à propulsion nucléaire de Pyongyang.