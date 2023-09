Qui est David Weiss, le cauchemar du fils de Joe Biden ?

Quand il ne perd pas le fil de ses idées en pleine conférence de presse, Joe Biden doit affronter un autre problème, récurrent et réellement menaçant pour son hypothétique réélection à la présidence des États-Unis : son fils, Hunter Biden. Longtemps accro à la drogue et l’alcool, cible privilégiée des Républicains qui l’accusent d’avoir fraudé le fisc et utilisé le nom de son père pour faire affaire en Ukraine et en Chine lorsque celui-ci était Vice-Président de Barack Obama, le fiston du président fait à nouveau l’actualité dans une affaire d’arme à feu.