“J’identifie le début de son engagement à sa nomination en 1970 à la présidence du Comité pour la campagne galloise, raconte Philip Kyle, auteur de la biographie de Charles III, aux éditions Perrin. Il donne cette année-là un discours lors duquel il parle de la lutte contre la pollution sous toutes ses formes, c’est-à-dire les fuites de pétrole en mer ou de produits chimiques dans les rivières, les fumées émises par les usines, le gaz d’échappement des voitures, et même les bouteilles en plastique. Il était prescient, un vrai précurseur sur le sujet, surtout vu le contexte de l’époque.”

En pleine trente glorieuses, l’heure n’est pas vraiment à la question environnementale. Seuls quelques illuminés, alors largement moqués, perçoivent l’importance de cette question. Le prince de Galles n’échappe pas aux quolibets. Surtout qu’il n’a que 22 ans et étudie encore à Cambridge lorsqu’il prononce ce discours fondateur.

“Son père le prince Philip était un héraut de la protection de l’environnement, notamment avec l’organisation WWF, et il l’a sans aucun doute sensibilisé à ce sujet, d’autant plus que la famille royale est de manière générale très sensible à la question de la nature et de la ruralité, poursuit l’auteur. Il sera ensuite fortement influencé par celui qui deviendra son mentor et le parrain de son fils aîné William, le penseur et explorateur Laurens van der Post. La vision de Charles III en découle et se révèle holistique : le destin de l’homme ne peut être dissocié du destin de l’environnement.”

Visionnaire malgré les sarcasmes

En 1985, il prend un bail de trente-cinq ans pour la ferme de Home Farm, située dans les jardins de sa résidence personnelle de Highgrove House, dans le duché de Cornouailles, dont il possède la jouissance. “Le Prince de Galles m’a demandé si j’accepterais de gérer une ferme biologique, nous racontait il y a quelques années David Wilson, en charge de Home Farm dès son appropriation. Son instinct lui disait que quelque chose n’allait pas dans les habitudes de production traditionnelles, qu’elles étaient en contradiction totale avec la nature elle-même. Il voulait tenter de nouvelles choses, essayer d’autres méthodes.”

Bien décidé à promouvoir ses idées auprès des Britanniques et à exposer son succès, même s’il lui vaut dans les médias les surnoms de “prince des pommes de terre” et de “prince qui parlait aux fleurs”, le fils aîné de la reine Elizabeth II crée en 1990 la marque Duchy Organics, grâce à laquelle il vend la production de ses 365 hectares et de son millier de têtes (vaches à lait et à viande, brebis, agneaux). Après son association en 2009 à la chaîne de supermarchés Waitrose, Duchy Organics devient l’une des marques de produits bio les plus connues du Royaume-Uni et elle est exportée dans trente pays. Ses profits ont toujours été reversés aux projets caritatifs du prince Charles. En 2020, il ne renouvelle pas le bail de sa ferme pour se concentrer, âge aidant, à son futur métier de roi.

L’année 1990 se révèle aussi être celle de son coming out écologique auprès du grand public : il réalise avec la BBC un documentaire télévisé, “La Terre en équilibre”, où il dresse un portrait très personnel de la dégradation de l’environnement dans le monde. Il y interroge notamment l’ancien vice-président américain Al-Gore.

C’est le début d’un nouvel axe de travail : il utilise son statut pour promouvoir son point de vue. Auprès de son propre gouvernement tout d’abord, mais aussi des grands de ce monde. Ce qu’il a continué à faire depuis son accession au trône, comme le confirme son voyage dans le sud-ouest de la France. Charles III ne baissera jamais les bras sur la question environnementale.

Lors d’un entretien accordé au magazine Vanity Fair en 2010, il avait prévenu : “Je suis absolument déterminé à être le défenseur de la nature. Point final. C’est ce à quoi le reste de ma vie sera consacré.”