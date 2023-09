Le gouvernement ukrainien poursuit ses opérations de “nettoyage” : “Il y a quelques années, ce genre de transparence aurait été impensable”

L’annonce de leur révocation survient quelques jours après le remplacement du ministre de la Défense, Oleksii Reznikov, par l’ancien député et homme d’affaires tatar Roustem Oumerov. Malgré son rôle dans les négociations avec les alliés de l’Ukraine, ayant permis d’obtenir des milliards de dollars d’aide militaire, Reznikov avait fait l’objet de nombreuses critiques au cours des derniers mois. En janvier dernier, une affaire de produits alimentaires surfacturés à l’armée, avec des prix deux à trois fois supérieurs aux tarifs en vigueur pour les denrées de base, avait fragilisé sa position et mené à la démission de son adjoint. Reznikov avait alors reconnu que les mécanismes de lutte contre la corruption du ministère avaient “failli à leur tâche”.

Sa gestion du ministère avait à nouveau été mise en cause par plusieurs médias d’investigation, qui l’accusaient d’avoir acheté des uniformes à des prix gonflés à la fin de l’année dernière. En décembre 2022, le ministère aurait ainsi conclu un contrat auprès d’une société turque pour l’achat d’uniformes d’hiver, des vêtements dont le prix a été multiplié par trois après la signature de l’accord.

Ces derniers scandales sont survenus alors qu’en août dernier, le président Volodymyr Zelensky avait déjà annoncé le limogeage de tous les responsables des centres de recrutement militaires régionaux après de multiples accusations de corruption : au total, environ 50 000 personnes auraient payé des pots-de-vin pour échapper à la conscription. Une purge du système de recrutement qui s’est soldée par l’ouverture de procédures judiciaires à l’encontre d’une trentaine d’officiers.

“Malgré les critiques, il n’y a aucune preuve que Reznikov soit directement impliqué dans ces affaires de corruption, et ses homologues occidentaux ont tous salué son travail à la tête du ministère, rappelle cependant Mark Savtchouk, président du conseil de surveillance du Bureau National Anticorruption (NABU). Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de corruption au sein du ministère ? Non, bien entendu. ” Selon notre interlocuteur, le ministre aurait fait les frais de l’intransigeance croissante de la société ukrainienne, déterminée à ne plus tolérer la corruption alors que le pays est en proie à une guerre existentielle. “Le Président n’a pas eu d’autre choix que de remplacer Reznikov”, estime ainsi Savtchouk.

Des réformes au pas de course sous l’influence européenne

“Le rythme des réformes s’est considérablement accéléré depuis le début de l’invasion”, confirme Yaroslav Iourtchyshyn, député du parti “Holos” (“ voix”) et ancien directeur exécutif de l’ONG Transparency International en Ukraine, avant d’énumérer les progrès réalisés au cours des derniers mois : arrestation préventive de l’ancien président de la Cour suprême, reconnu coupable de corruption ; remaniement au ministère de la Défense, et ouverture d’une enquête pour fraude et blanchiment d’argent visant l’oligarque Ihor Kolomoïsky, qui avait pourtant soutenu Volodymyr Zelensky lors de sa campagne électorale victorieuse en 2019. “Tout cela se produit alors que le pays est en guerre, grâce à la pression de la société civile ukrainienne, mais également des partenaires occidentaux de l’Ukraine”, estime M. Iourtchyshyn.

La lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent et l’adoption de mesures pour contrer l’influence des oligarques constituent en effet des conditions sine qua non pour que l’Ukraine puisse adhérer à l’Union européenne. “Il a fallu plusieurs années pour mettre en place une nouvelle infrastructure anticorruption et aujourd’hui, les principaux acteurs de la corruption sont enfin jugés, se félicite Savtchouk. L’Ukraine est déterminée à poursuivre ses réformes en vue d’une intégration dans l’Union européenne. ”

Il concède cependant que la route est encore longue pour débarrasser le pays de la corruption, un problème endémique depuis la chute de l’Union soviétique. En dépit des progrès réalisés ces dernières années, l’Ukraine reste ainsi classée 116e sur 180 pays dans l’indice annuel de la corruption publié par l’organisation Transparency International. Selon Iourtchyshyn, malgré les récents progrès, le gouvernement actuel porte une part de responsabilité pour ce classement médiocre : “Zelensky a été élu notamment grâce à ses prises de position contre la corruption, et il a pris des mesures en ce sens au début de son mandat, rappelle le député. Mais après 2020, ce processus s’est figé, et les scandales visant son entourage se sont multipliés. ”

Une récente proposition du gouvernement visant à assimiler les affaires de corruption en temps de guerre à de la “haute trahison” a ainsi suscité l’inquiétude de la société civile ukrainienne : celle-ci prévoit de déposséder les institutions chargées de la lutte contre la corruption d’une enquête dès lors que le préjudice estimé dépasse 24 millions de hryvnias, soit environ 600 000 euros, pour la confier au SBU, les services de sécurité ukrainiens. Une mesure qui permettrait au SBU, une agence au fonctionnement opaque, et répondant directement au président, d’interférer dans les enquêtes visant les membres du gouvernement. “Je suis un militant anticorruption depuis longtemps, et je peux vous dire que notre pays est loin d’être parfait, concède Mark Savtchouk. Cela dit, les gens peuvent s’exprimer, les journalistes d’investigation font leur travail et même les proches du président se font virer. ” Un signe, pour lui, des changements très rapides que connaît la société ukrainienne : “Il y a quelques années, ce genre de transparence aurait été impensable. ”