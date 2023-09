L’Ukraine cherche des dizaines de milliards de dollars pour passer l’hiver et “résister sur le long terme”

”Chaque décennie, la Russie commence une nouvelle guerre, a-t-il solennellement déclaré vêtu de son habituel treillis militaire. Des pans de la Moldavie et de la Géorgie demeurent occupés. […] L’objectif actuel de la guerre contre l’Ukraine est de transformer notre territoire, notre peuple, notre vie, et nos ressources en armes contre vous, contre l’ordre international reposant sur le droit.”

À lire aussi

Lutter contre la lassitude

Le ton martial est à la hauteur de l’enjeu pour les Ukrainiens. Un an et demi après le début du conflit, trois mois et demi après le lancement d’une contre-offensive qui ne fournit pas de résultats spectaculaires, le risque de voir la lassitude s’installer et les fonds se tarir est réel.

”Dès le début, les Ukrainiens ont fait de l’assistance militaire et financière internationale une clé de leur résistance sur le long terme, analyse Thibault Fouillet, directeur scientifique de l’Institut d’études de stratégie et de défense (IESD). Ils mènent une guerre d’attrition, basée sur l’usure des forces et des réserves ennemies. À moins d’assister à l’effondrement politique d’un des deux belligérants, très peu d’observateurs s’attendent à une victoire décisive, la différence se fera donc sur la durée. Le problème de Volodymyr Zelensky, c’est que ce type de conflit est jugé à l’aune de la conception occidentale de “guerre courte”, qui prévaut depuis vingt ou trente ans, où l’on mise au contraire sur des actions décisives.”

24 milliards en suspens

Pour durer, il faut des fonds. L’Allemagne a signé mardi un chèque de 400 millions d’euros. Les Américains ont confirmé dans la foulée l’envoi “prochain” de trente et un chars Abrams, mais demeurent hésitants sur une éventuelle livraison de missiles tactiques ATACMS de longue portée ; et le Congrès rechigne sérieusement à approuver la tranche d’aide de 24 milliards de dollars qui semblait promise à Kiev.

À lire aussi

Après son passage au Conseil de sécurité des Nations unies mercredi et une rencontre bilatérale avec Joe Biden prévue ce jeudi, Volodymyr Zelensky s’adressera donc directement aux parlementaires américains. Intervention d’autant plus importante, que le prochain président des États-Unis – qui sera élu dans quatorze mois – ne lui garantit absolument pas une oreille compatissante. “Certains candidats ont déjà annoncé qu’ils mettraient un terme à l’aide ukrainienne s’ils étaient élus, commente Igor Delanoë, directeur adjoint de l’Observatoire franco-russe, basé à Moscou. Si les États-Unis devaient amender leur soutien, les Européens ne seraient pas en mesure de combler ce fossé. Jusqu’ici, le “quoi qu'il en coûte” semblait dominer dans le camp démocrate, mais l’année électorale ne jouera pas en faveur de l’Ukraine.”

Régénérer le matériel

Les Russes, qui multiplient eux aussi les rencontres avec leurs alliés depuis une semaine (Corée du Nord, Iran, la Chine ce mercredi) “ont leurs propres difficultés, tempère Thibault Fouillet. La fourniture internationale de moyens a été très progressive et n’a pas empêché l’Ukraine de résister dans un premier temps. Ce qui serait vraiment problématique, c’est un tarissement global de l’assistance. Médiatiquement, on se concentre toujours sur la livraison de matériel – l’artillerie, les chars, les avions – mais ce qui est tout aussi déterminant, c’est la capacité à réparer, remettre sur le front, régénérer le matériel perdu et fournir des munitions dans la durée.”