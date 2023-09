"On assiste à une montée en puissance des drones ukrainiens" en mer Noire pour menacer les opérations russes

Le 11 septembre, Kiev a ainsi publié une vidéo montrant un débarquement des forces spéciales sur une plateforme de forage occupée par les Russes pour y détruire des radars et autres outils de détection. Deux jours plus tard, les forces ukrainiennes frappaient le port militaire de Sebastopol, touchant un sous-marin et un navire de débarquement en cale sèche dans un chantier naval. Chaque jour, les deux camps font état d’attaques de drones en Crimée ou sur les ports ukrainiens.

Le point névralgique de cette guerre serait-il en train de se déplacer du front vers la mer Noire, à plusieurs milliers de kilomètres de là ? “On en parle davantage parce que c’est un peu plus spectaculaire et inattendu, concède Thibault Fouillet, directeur scientifique de l’Institut d’études de stratégie et de défense (IESD). On a rapidement considéré que la question navale était secondaire en raison, notamment, de la suprématie russe. Mais politiquement, économiquement et opérationnellement, on voit que ce n’est pas le cas.”

Crucial à long terme

”Sur le plan opérationnel, on assiste à une montée en puissance des moyens ukrainiens et notamment des drones, pour menacer les opérations russes, poursuit-il. Même si la plupart de ces drones sont interceptés, ils sont suffisamment nombreux pour que les attaques soient répétées encore et encore. On est passé d’une menace ponctuelle à une menace régulière. Est-ce que cela permettra de changer la donne et de mettre fin au blocus russe des mers ? Non. Mais d’une part, c’est un succès politique, et d’autre part, prises conjointement avec l’attaque du port de Sebastopol, par exemple, ces attaques sur des lieux de ravitaillement, de réparation ou de passage stratégique des Russes, complexifient leurs actions opérationnelles dans la zone. Un point logistique sûr, devient désormais potentiellement à risque. Or, perturber les flux logistiques de la Russie en mer Noire pourrait devenir très intéressant, voire très important, si les Ukrainiens parvenaient – à moyen ou long terme – à couper la ligne de front russe en deux. Le ravitaillement d’une partie des troupes se ferait alors exclusivement via la Crimée et le pont de Kertsch qui prendraient alors une importance stratégique plus essentielle encore.”

Reste, in fine, le rôle économique et politique du commerce de céréales, que l’Ukraine tente de plus en plus ouvertement de relancer malgré le blocus russe, via plusieurs voies, dont une nouvelle route maritime en mer Noire.