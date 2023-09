En Chine, Bachar al Assad poursuit son chemin vers le retour en grâce de la Syrie

Cette visite officielle de cinq jours en Chine, au cours de laquelle Bachar al Assad doit rencontrer ce vendredi son homologue Xi Jinping, est la première depuis 2004 dans ce pays. Sa rencontre à l’époque avec Hu Jintao constituait la première visite d’un chef d’État syrien en Chine depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1956.

Un tremplin de choix

Pour l’heure, la Syrie et la Chine devraient reprendre leurs relations bilatérales au niveau d'avant 2011, bien que celles-ci n’aient jamais été interrompues suite à la répression sanglante et à la guerre en Syrie. Pour Bachar al Assad, apparaître samedi aux côtés de Xi Jinping, parmi une douzaine de dignitaires étrangers lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques, constituera un tremplin de choix vers son retour en grâce sur la scène internationale.

La réintégration de la Syrie au sein de ses “frères” de la Ligue arabe au printemps dernier, sous l’impulsion de l’Arabie saoudite, avait déjà constitué un pas important dans sa campagne de réhabilitation, fût-ce au niveau du Moyen-Orient. Ce retour dans la grande famille arabe, à la mi-mai, avait succédé à la conclusion d’un accord de coopération stratégique à long terme avec l’Iran, notamment axé sur la reconstruction de la Syrie, lors de la visite du président Ebrahim Raïssi, au début de ce mois-là à Damas.

Mi-mars, Assad était à Moscou pour soigner sa relation avec la Russie, dont la force militaire lui a permis ces huit dernières années de regagner le contrôle d'une grande partie de son territoire. Autant de relations privilégiées avec des États -fâchés avec l’Occident- en lesquels la Syrie est susceptible de trouver des partenaires solides au niveau diplomatique ou économique. La reconstruction et la pacification du pays ravagé par la guerre constituent deux chantiers prioritaires pour Damas.

Reprise de projets

L’année dernière, Damas avait entamé sa campagne de normalisation en adhérant à l’initiative chinoise des "routes de la soie". La Syrie, espérant d’importantes retombées économiques, devrait obtenir sa part d’infrastructures dans ce projet censé connecter l’Asie, l’Europe et l’Afrique, alors que beaucoup est à rebâtir dans le pays. L’enjeu est aussi la reprise des projets de construction d’infrastructures, entre autres sur les champs pétroliers, mis en veilleuse par la guerre.

Sur le plan diplomatique, Damas parie sur la capacité de Pékin de faciliter le dialogue avec la Turquie, la Russie et l’Iran pour parvenir à restaurer peu à peu sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national. Forte du succès de la normalisation entre l’Iran et l’Arabie saoudite qu’elle a parrainée au printemps, la Chine tente de développer une stabilité régionale en soutenant les réconciliations et le renforcement de l’indépendance stratégique des États arabes. Un accord entre la Syrie et la Turquie concernant la province d’Idlib est ainsi en voie de finalisation, sous l’égide de la Russie et l’Iran. Et l’une ou l’autre avancée pouvant mener à une réduction du conflit syrien pourrait découler de cette visite chinoise.