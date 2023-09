En Russie, les excuses publiques comme arme de terreur: "Un rituel de culpabilité et de honte"

C’est en tout cas de cette façon-là que la chose a été interprétée par plusieurs internautes russes qui ont aussitôt prévenu les autorités. La représentante d’un lobby russe destiné à la surveillance des contenus publiés sur internet a donc dénoncé au procureur général “un geek qui se moque des exploits de nos soldats”. Le lendemain, le jeune homme était arrêté. Battu et violé avec une bouteille de soda jusqu’à l’évanouissement, il acceptera par la suite de s’excuser et d’affirmer son soutien à “l’opération spéciale en Ukraine” devant une caméra. Exceptionnellement, les policiers qui l’ont battu n’ont pas diffusé les images, le jeune homme était trop amoché.

De jeunes Russes opposés à la guerre

Ces derniers mois, les excuses publiques se sont multipliées. Elles mettent systématiquement en scène de jeunes Russes qui se sont opposés à la guerre. Quand ce n’est pas le ministère de l’Intérieur qui assure la diffusion de ces images tournées sous contrainte, ce sont les télévisions d’État, leurs antennes locales ou des chaînes Telegram liées aux services de police qui s’y attellent.

Jusqu’à la guerre, peu d’usages de cette technique humiliante destinée à servir d’exemple et à instaurer la terreur, ont été effectués. Les premiers aveux publics russes remontent à 2015 en Tchétchénie. Une jeune femme, Aishat Inaeva, avait dû s’excuser à la télévision après avoir critiqué le chef de la région, Ramzan Kadyrov. Pendant des années, seule cette dictature dans la dictature est devenue coutumière du fait.

Puis, d’autres situations ont poussé les autorités russes à en faire usage : pendant le Covid, plusieurs personnes ont dû s’excuser face caméra d’avoir diffusé de la désinformation liée au virus, sur Internet. Au lendemain de l’arrestation d’Alexeï Navalny, plusieurs dizaines de Russes ont été contraints de s’excuser après avoir participé ou appelé à participer à des rassemblements de soutien à l’opposant. Le journal russe en exil “Mediazona” a compté une moyenne de 30 excuses publiques jusqu’à février 2022.

Tournées dans des commissariats

Depuis, en un an et demi de conflit, 94 personnes ont subi cette technique, dont 66 en Crimée. Ces vidéos, qui sont toujours tournées dans les commissariats, avec un téléphone portable, devant un mur neutre, viennent en complément de lourdes peines judiciaires. Parfois, un drapeau russe est ajouté en fond, dans certains cas, la victime est poussée à porter un treillis. Le côté mis en scène et contraint est toujours visible dans les yeux des victimes qui récitent sans enthousiasme un texte préécrit.

”Cette technique s’exerce en dehors du cadre légal et n’est associée ni à des poursuites administratives ni à des poursuites pénales”, explique Mediazona qui qualifie ce processus de fausses excuses publiques de “rituels de culpabilité et de honte”. Cette méthode a pour objectif de détruire par la peur les discours qui vont à l’encontre de la ligne officielle. La Crimée, où de nombreux habitants s’opposent à la guerre, est en première ligne. Les excuses publiques y sont également plus nombreuses à cause d’un militant zélé, Alexandre Talipov, 42 ans.

En 2022, cet homme a créé une chaîne Telegram nommée “Smerch”, du nom du service de contre-espionnage soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui qui s’affiche en treillis sur ses réseaux sociaux se vante de lister “les russophobes, ukronazis et traîtres”. La police l’appelle désormais régulièrement pour venir filmer sous contrainte, les excuses de citoyens arrêtés. L’objectif est d’humilier mais aussi, et surtout, de le faire savoir.

Parmi ses trois premières victimes, il compte une enseignante, une infirmière et une employée d’aéroport. Sa méthode lui a permis de leur faire perdre leur travail. À force de collaboration avec la police, l’homme a pu diversifier son contenu avec le temps. Il diffuse désormais régulièrement des images d’arrestations, de perquisitions et les données personnelles des victimes. Ce militant qui dit “ne pas supporter les gens qui attendent un retour de l’Ukraine en Crimée” milite également pour priver les opposants à la guerre de leur nationalité.

Cette méthode peut parfois connaître d’autres variantes. Au printemps dernier, tout le personnel et quelques clients d’un bar moscovite ont été contraints d’interpréter des chansons patriotiques et de dessiner des “Z” de la guerre sur les portes de leur établissement, filmés par un policier. Les images de cette action qui a eu lieu au cœur du quartier jeune et vivant de Moscou auront suffi, une fois mises en ligne, à effrayer toute la jeunesse moscovite.