Dobrobat, l’organisation qui répare gratuitement maisons, écoles et hôpitaux dans toute l’Ukraine : “La guerre sera longue, on doit continuer à vivre”

”L’hiver dernier les troupes russes ont attaqué nos infrastructures énergétiques pour nous priver de gaz et d’électricité, alors beaucoup d’Ukrainiens comptent désormais sur le bois pour se chauffer. Du coup, il y a une pénurie et ceux qui en trouvent le paient très cher. Si l’hiver est doux, ça ira. S’il est plus froid, les choses seront très compliquées, parce que plus de la moitié de la population ukrainienne vit déjà dans la pauvreté. Les gens cultivent dans leur jardin pour essayer de survivre”.

Protéger les enfants

”Près des frontières et des zones de combats, les plus jeunes ont déjà été évacués et placés dans des lieux protégés afin de préserver les générations futures” ajoute Ivan Savchuk. Démarche cruciale, quand on sait que la Russie a déplacé des milliers d’enfants sur son territoire pour les “russifier”, tout comme la Biélorussie (lire ci-contre).

”La population est également formée à avoir des réactions appropriées en cas de tir de missile ou de drone kamikaze” commente depuis Kiev Dmytro Ivanov, qui dirige l’organisation ukrainienne Drobrobat. “Un système national d’alerte aux frappes aériennes a été mis en place. Un couvre-feu a été décrété. Mais il est essentiel que les gens continuent à vivre, alors l’enseignement se poursuit. Les cours se donnent à distance dans les écoles et les universités, et les parents envoyer leurs enfants sur place s’ils le désirent”. Toutes ces écoles, comme les hôpitaux, les villes et les zones résidentielles, sont par ailleurs équipées d’abris ou sur le point de l’être.

Dobrobat et ses bénévoles

Pour éviter que la population ne passe trop de temps dans les abris en question, et sauver tant bien que mal l’économie, un système d’alerte par smartphone beaucoup plus sélectif a également été développé. Dmytro Ivanov est bien informé, il dirige Dobrobat depuis avril 2022, une organisation locale formée sur le terrain pendant les bombardements, pour tenter de reconstruire les villages, maisons, hôpitaux, écoles ou autres détruits par les frappes russes.

”Tout a commencé assez spontanément” nous explique-t-il. “Quand les Russes ont perdu du terrain, le monde a découvert des scènes de dévastation. Dans beaucoup de villes et villages, des rues entières étaient détruites, il n’y avait plus d’eau, plus d’électricité, aucun moyen de communication. En trois jours, 10 000 personnes ont répondu à l’appel que nous avons lancé, des volontaires dont les propres maisons avaient souvent été détruites”.

Prisonniers dans la cave

Tous les services de Dobrobat sont gratuits : des fonds ont été récoltés auprès d’associations caritatives, et un appel aux dons est en permanence visible sur le site internet de l’organisation. Les matériaux, eux, sont fournis par des partenaires à des prix inférieurs à ceux du marché. “Plus de 50 000 volontaires nous ont rejoints” déclare Dmytro Ivanov. “Mais plus de 180 000 infrastructures ont été détruites dans toute l’Ukraine. Alors ce n’est pas encore suffisant, mais en un an et demi, près de 3000 maisons et 80 infrastructures essentielles (écoles, hôpitaux,…) ont déjà été reconstruits”.

Dmytro Ivanov se souvient particulièrement du cas du village de Yahidne, dans l’Oblast de Chernihiv. “Les occupants russes avaient établi leur quartier général dans l’école locale. Les prisonniers ukrainiens étaient enfermés à la cave. Pendant plus d’un mois, 360 personnes dont des enfants et des personnes âgées ont été détenus dans des conditions inhumaines. Dix personnes y ont laissé la vie. Une fois le village libéré, plusieurs de nos équipes de volontaires ont reconstruit plus de 80 maisons. Et les gens sont revenus, ils ont recommencé à vivre”.