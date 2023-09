La main-d’œuvre britannique renouvelée par les travailleurs migrants : “L’immigration se révèle pour le moment être le succès du Brexit”

Aujourd’hui, les citoyens de l’UE représentent encore 7,7 % des travailleurs mais ils ont été largement dépassés par les extra-communautaires (9,3 % des travailleurs). Une sorte d’aboutissement pour les Brexiters les plus libéraux, qui avaient réclamé pendant la campagne du référendum la fin du “privilège” accordé aux ressortissants de l’UE, autorisés à venir travailler au Royaume-Uni sans nécessiter de visa, contrairement à de nombreux citoyens de pays du Commonwealth.

Un basculement entamé lors de la pandémie

Ce basculement a été entamé durant la pandémie de Covid-19. Fin février 2020, 2,61 millions de citoyens européens travaillaient au Royaume-Uni, soit un chiffre proche du record historique enregistré en novembre 2019 (2,66 millions) et 301 600 de plus qu’au moment du référendum. Ces chiffres démontent le mythe d’un Royaume-Uni qui aurait perdu de son attractivité aux yeux des travailleurs européens suite à la décision des Britanniques de quitter l’UE. Parallèlement, le nombre d’extra-communautaires avait progressé de 334 800, à 2,11 millions. Pourtant, après dix mois de pandémie, une date qui correspond aussi à la fin de la période de transition, 164 400 d’Européens avaient quitté le pays. Un chiffre à mettre en parallèle aux 9 300 étrangers extra-communautaires ayant commencé à travailler au Royaume-Uni pendant cette période.

Au cours des mois suivants, la courbe a continué à s’inverser. Très rapidement. En 2022, seuls 26 830 ressortissants de l’UE ont reçu un visa de travail, selon le Bureau national des statistiques. Alors que 59 944 visas de travail ont été accordés à des Indiens, 13 449 à des Nigérians et 12 786 à des Zimbabwéens… pour au final 240 840 visas de travail attribués à des citoyens extra-communautaires, soit 103 788 visas de plus qu’en 2019.

Si bien qu’“ en février 2022, le nombre d’emplois salariés des ressortissants de pays tiers est pour la première fois devenu supérieur à celui des ressortissants de l’Union européenne”, indique un document des impôts britanniques. En décembre 2022, le nombre d’emplois salariés de ressortissants de pays tiers était supérieur de 497 100 à celui des ressortissants de l’UE. ”

Une immigration positive pour l’économie

Pour Jonathan Portes, un professeur d’économie à l’Université londonienne King’s College, “en mettant fin à la libre circulation, le nouveau système migratoire post-Brexit a réduit le flux de travailleurs relativement moins qualifiés et moins bien payés dans certains secteurs. Mais en libéralisant les flux migratoires en provenance du reste du monde, il a considérablement augmenté le nombre de personnes venant travailler dans le système de santé, le secteur des soins, et les postes hautement qualifiés et bien rémunérés dans les technologies de l’information et de la communication, la finance et les services professionnels. Cela a allégé la pression sur la main-d’œuvre dans ces secteurs et est susceptible d’avoir augmenté le PIB et le PIB par habitant, ce qui profite à l’économie et aux finances publiques”. Guère réputé pour sa sympathie envers le Brexit, ce spécialiste de la question migratoire estime ainsi que “l’immigration se révèle pour le moment être le succès du Brexit”.

Les statistiques des impôts détaillent en effet la répartition des travailleurs étrangers dans les différents secteurs d’activité économique. Les étrangers extra-communautaires sont désormais plus nombreux que les Européens dans la vente de détail et de gros, l’hôtellerie-restauration, les emplois administratifs, les emplois scientifiques et techniques. Ils ont aussi vu leur avance progresser fortement dans la santé.

Alors que 25 % des travailleurs dans l’agriculture, la forêt et la pêche étaient européens en juillet 2016, mois clé des récoltes, ces derniers ne représentaient plus que 15 % de ces travailleurs en juillet 2022. La perte de 20 000 des 50 000 travailleurs européens estivaux dans ces secteurs a été compensée par l’embauche de 10 000 extra-communautaires et de 15 000 Britanniques. De manière globale, le pays a embauché 1,05 million de Britanniques supplémentaires depuis le référendum, 1,19 million de travailleurs étrangers non citoyens de l’UE (soit une hausse de 67 %) et même 159 400 ressortissants de l’UE, même si le total de ces derniers est en baisse constante depuis trois ans et demi.