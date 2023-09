"La plus jeune des victimes n’avait que 4 ans": depuis 2014, les femmes agressées sexuellement par les soldats russes sont en quête d’un statut

Cette image qui a fait le tour du monde a en effet mis sous pression le chef du groupe, Alexander Khodakovsky, qui n’a pas eu d’autre choix que de la faire relâcher. Mariée, mère de deux enfants et grand-mère d’une petite fille, Irina a encore du mal à parler publiquement de ce qu’elle a vécu. “Je ne veux pas que ma famille y pense tout le temps”, explique-t-elle depuis son petit cabinet d’esthéticienne qu’elle gère aujourd’hui à Kyiv.

Une ONG soutenue par la Fondation du Dr. Denis Mukwege

Cinq ans plus tard, Irina n’en est pas moins devenue l’une des figures du combat contre les violences sexuelles commises par les troupes russes en prenant la tête de la branche ukrainienne de SEMA Network, une organisation internationale soutenue par la Fondation du Dr. Denis Mukwege “Après ma libération, une organisation a financé quatre séances avec un psychologue, ensuite c’était à mes frais”, raconte-t-elle. La mission de SEMA (“ Speak Out” en Swahili, “s’exprimer” en français) Ukraine a ainsi comme objectif de fournir un soutien psychologique et social gratuit aux femmes victimes d’agression sexuelle, une assistance médicale ainsi que de plaidoyer pour obtenir un statut encore inexistant dans la loi ukrainienne. “Actuellement, les femmes qui ont subi des violences sexuelles n’ont pas de statut légal. En Ukraine, il existe un statut de personnes déplacées, de personnes dont les maisons ont été détruites, de personnes blessées à cause de la guerre, mais il n’existe pas de statut de victime de viol dont elles pourraient bénéficier.”

Irina part régulièrement à la rencontre de femmes survivantes de violences sexuelles pour leur apporter soutien et aide, mais également pour les encourager à témoigner afin que les criminels puissent être poursuivis en justice. La militante les invite également à rejoindre la communauté de SEMA Ukraine qui compte aujourd’hui 37 membres. C’est le cas de Lyudmila, détenue en détention par les séparatistes pendant 3 ans et de Galina, victime de viol dans la région de Kyiv au mois de mars 2022.

Trois années de calvaire à Donetsk

Lyudmila est une journaliste de 61 ans à l’allure très distinguée. Avec sa coupe au carré, elle ne paraît pas son âge, malgré les trois années de calvaire qu’elle a vécu en isolement dans un premier temps, puis en centre de détention provisoire à Donetsk, entre octobre 2019 et octobre 2022. Son “crime” : avoir apporté de l’aide humanitaire et des livres d’école ukrainiens à un orphelinat. “Lorsque ma ville de Novoaszovk (dans le Donbass) a été prise par les séparatistes, des enfants de l’orphelinat étaient livrés à eux-mêmes, ils étaient dans des conditions de vie inhumaines. Avec une amie, nous les avons aidés pendant trois ans jusqu’à ce que je sois arrêtée”, raconte-t-elle.

Lyudmila, une journaliste de 61 ans, pose dans un appartement de Kyiv. Pendant trois ans, elle a été détenue dans la prison de Donetsk où ses bourreaux prorusses lui ont fait subir tortures et agressions sexuelles. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

De là, les soldats de la DNR (Donetsk People Republic) ont effectué une fouille chez elle, ont trouvé des livres et un drapeau ukrainien avant de l’amener jusqu’à la prison de Donetsk. Recouverte d’un sac sur la tête, Luydmilia, a été frappée à plusieurs reprises pendant son arrestation, puis une fois arrivée au lieu d’isolation, elle a été forcée à se déshabiller complètement. “Je me déshabillais, et ils criaient “plus, plus, plus ! ” tout en rigolant. Ils m’ont touchée, pincée, je ne sais pas combien de temps ça a duré”. S’en sont suivis 50 jours en salle d’isolement qu’elle partageait avec deux autres femmes sans avoir le droit de s’asseoir ou de se coucher entre 6h et 22h. Un trou dans le sol servait de toilette et leur régime alimentaire se résumait à du porridge et du pain.

Après cinquante jours de ce régime, elle fut transférée au centre de détention provisoire grâce à la pression exercée par ses proches. Lyudmila a alors été placée dans le programme des échanges de prisonniers de guerre. Quelques jours avant son transfert, un soldat russe qu’elle pouvait distinguer des autres par son accent lui a montré une photo du drapeau ukrainien trouvé chez elle tout en la menaçant. “Il a pris mon visage, a mis ses doigts dans ma bouche et m’a dit “tu es trop vieille pour plaire à nos garçons mais tu as une bouche qui travaille et nous pouvons toujours l’utiliser”, décrit Lyudmila.

Lyudmila montre les cahiers où elle a décrit ses trois années de détention. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

Au centre de détention, elle s’est retrouvée dans la même cellule que dix-neuf criminelles ; seules la journaliste et une autre femme étaient prisonnières politiques. En octobre 2022, son calvaire s’est enfin terminé grâce à un échange de prisonniers alors que la guerre à grande échelle faisait déjà rage depuis des mois. Un peu plus tard, Lyudmila a choisi de rejoindre SEMA network pour mener des campagnes de soutien aux autres femmes victimes de violence sexuelles.

Violée et coupée du monde

Le travail de SEMA Ukraine s’est amplifié depuis l’invasion russe de février 2022, alors que la violence sexuelle fait partie des armes utilisées dans les combats.

Galina, 60 ans, pose dans le jardin de sa maison. Au mois de mars 2022, elle a été violée de multiples façons par un soldat russe qui occupait son village. ©VIRGINIE NGUYEN HOANG

Dans le petit village de Dmitrivka, non loin de Kyiv, Galina, 60 ans, est seule dans sa maison entourée d’un potager et d’un jardin fleurissant. Mais à l’intérieur, ce sont des souvenirs lugubres qui hantent la sexagénaire. Galina a vécu sous occupation de mars à avril 2022. Alors que les troupes russes pillaient et détruisaient les habitations désertées de son village, Galina était seule chez elle, ne voulant pas abandonner sa maison pour laquelle elle a travaillé pendant 7 ans après avoir fui la guerre du Donbass en 2015. Le reste de sa famille avait quitté la région. Après plusieurs fouilles et visites d’intimidation, un soldat russe masqué d’un balaclava est entrée chez elle, seul et armé, menaçant de la tuer si elle ne se déshabillait pas. “Il m’a fait faire le tour de la maison nue, puis m’a amenée dans le salon où il m’a d’abord violée avec ses mains sales, puis m’a violée de différentes manières de même qu’avec son arme. Quand il a eu fini, il est parti et puis plus aucun soldat ne s’est rendu chez moi. J’étais dans un état terrible, je saignais, mon dos me faisait mal, je ne pouvais pas me laver – il n’y avait plus d’eau ni électricité dans le village – et je n’avais accès à aucune assistance médicale ni connexion. J’avais peur d’avoir été infectée par le HIV où autres infections sexuellement transmissibles”, confie-t-elle.

Le 31 mars, Dmitrivka a finalement été libérée des Russes, mais ce n’est pas avant le 11 avril que la jeune retraitée fut contactée par les services de renseignements. Après une journée d’interrogations et d’examens gynécologiques, Galina n’a pas reçu davantage de soutien et de soins de la part de l’État. C’est à travers des organisations bénévoles qu’elle a pu obtenir un suivi médical plus approprié, mais sans aide psychologique. “Ce n’est qu’à l’automne dernier que j’ai reçu l’assistance de SEMA Ukraine et j’en suis reconnaissante. On se soutient, nous sommes toutes dans la même tranche d’âge. S’il n’y a pas de jeunes, c’est parce qu’elles ont peur de parler, que ça ait un impact sur leur avenir. Pour l’instant, on ne connaît peut-être que 10 % de toutes les femmes concernées”, estime-t-elle.

Avant février 2022, les membres de l’association venaient toutes de la région du Donbass. Maintenant, elles arrivent des régions de Kyiv, Sumy, Luhansk et Kherson. Grâce à des organisations telles que SEMA, les victimes de violences sexuelles témoignent désormais devant le bureau du procureur qui collecte ces témoignages comme preuves de crimes de guerre à présenter au tribunal international de la Haye.

Le 19 septembre 2023, Olena Zelenska (l’épouse du président Volodymyr Zelensky) a déclaré devant l’Assemblée générale des Nations unies “que les autorités ukrainiennes enquêtent actuellement sur 230 affaires de violences sexuelles qui auraient été perpétrées par des soldats russes contre des civils, dont douze filles et un garçon. La plus jeune des victimes n’avait que 4 ans au moment des faits”. C’est la première fois que des preuves de crimes de guerre de cette nature sont collectées alors que ce conflit est toujours en cours.