La jeunesse arménienne s’unit pour accueillir les réfugiés du Haut-Karabakh : “Cette guerre m’a pris mon pays, et mes espoirs se sont envolés”

4. Cortège de manifestants qui exigent la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan. ©Arnaud Spilioti

“Nikol Pashinyan est un traître ! Il n’est pas venu en aide aux 120 000 habitants du Haut-Karabakh, alors qu’ils étaient affamés pendant plus de 10 mois et qu’ils ont été lâchement bombardés par l’Azerbaïdjan”, lance un manifestant. Depuis la capitulation des autorités de ce territoire, le 20 septembre dernier, au moins 28 000 réfugiés sont arrivés en République d’Arménie, qui se dit prête à accueillir 40 000 familles. Et le flux ne tarit pas. Une situation d’urgence qui a donné naissance à une forte mobilisation estudiantine.

En grève pour soutenir les réfugiés

Alors que certains opposants politiques profitent de la situation pour renforcer leur cote de popularité, un groupe d’étudiants s’active pour préparer l’accueil des réfugiés. Ils sont installés à quelques pas de la place de la république, dans un immeuble qui date de l’époque soviétique. Ce bâtiment à l’architecture brutaliste abrite l’Institut des arts de la ville d’Erevan. C’est ici que la grève étudiante a commencé en réponse à l’offensive azérie.

Rapidement, le mouvement a pris de l’ampleur et s’est propagé à toutes les facultés de la ville. Les revendications des grévistes sont très claires : “Nous demandons au gouvernent arménien de garantir un accueil digne aux populations qui fuient leur pays, en mettant en place tout ce qui est en leur pouvoir pour faire face à cet exode” , explique Anna, une étudiante en deuxième année d’art dramatique. Ces étudiants font partie du groupe “Tanan herou khokhek”, littéralement “les enfants loin de leurs maisons”, en arménien. Cette association apolitique rassemble des jeunes originaires du Haut-Karabagh venus étudier à Erevan.

Samvel Sargsyan est né à Stepanakert (la capitale du Haut-Karabagh), il est l’un des organisateurs du mouvement. Après avoir participé à la guerre de 2020 alors qu’il avait seulement 18 ans, il a décidé de devenir comédien pour porter la voix de son peuple sur la scène internationale. Ce conflit avait opposé l’Arménie à l’Azerbaïdjan pendant 44 jours et fait plus de 37 000 victimes.

Samvel essaye de garder le contact avec les membres de sa famille qui sont toujours bloqués à Stepanakert. Malgré les coupures d’électricité, il parvient à recevoir quelques nouvelles. “Actuellement, la situation est chaotique en Artsakh. Les habitants essaient d’enterrer les morts. Ils doivent s’occuper des réfugiés qui viennent des villes alentour. Mais il faut également organiser le départ en brûlant toute trace des actions militaires. Mon père a dû jeter ses décorations par peur d’être arrêté et tué par les Azéris. J’ai aussi très peur que les femmes de ma famille soient violées.” Selon les derniers chiffres communiqués par les belligérants, l’offensive éclair lancée ce 19 septembre aurait coûté la vie à environ 400 personnes dans les deux camps.

Des étudiants identifient les colis qui seront distribués aux réfugiés qui arrivent en masse depuis le Haut-Karabakh. ©Arnaud Spilioti

Dans le hall du conservatoire, une soixantaine d’étudiants s’active pour recueillir les dons qui viennent des quatre coins de la ville. Les colis de nourriture, de vêtements et de livres s’entassent par centaines à l’entrée du bâtiment. Des points de collecte sont mis à disposition des habitants devant les supermarchés pour venir en aide aux réfugiés. “Nous travaillons en trois équipes distinctes. Une équipe s’occupe du transfert des réfugiés, une autre de la collecte de nourriture et de vêtements. Et la dernière est chargée de trouver des logements. De nombreuses personnes, étudiantes ou non, nous ont rejoints pour aider les réfugiés”, explique Samvel.

La diaspora vient en aide aux réfugiés

Le mouvement a pris de l’ampleur et certains membres de la diaspora arménienne ont souhaité participer à cette mobilisation. Tigran Hovhannisyan a 22 ans. Il est né à Bruxelles et a fait des études en droit à l’UCL, avant de travailler dans l’entreprise de son père. Lorsque la guerre du 19 septembre a commencé, il a souhaité venir en aide à la population du Haut-Karabakh. “Après la guerre de 2020, la troupe du théâtre de Stepanakert est venue donner des représentations en Belgique. À la fin d’un spectacle, j’ai eu l’occasion de parler avec les membres de la compagnie. À ce moment, j’ai découvert la richesse de leur culture qui, bien qu’ils soient arméniens, est assez différente. Ce sont des jeunes plus proches des choses essentielles et cela m’a beaucoup touché. Quand l’offensive a commencé, j’ai décidé de partir à Erevan pour aider ces jeunes. Je m’occupe de l’organisation et leur apporte une aide financière”, raconte-t-il, tandis que son téléphone n’en finit pas de sonner. Il répond en russe, en arménien et en anglais à toutes les personnes susceptibles de participer au mouvement. “Nous, Arméniens, avons une conscience très forte de la souffrance. Nous n’avons pas oublié le génocide de 1915. Cet exil forcé de la population me fait penser aux marches de Deir-es-Zor et de Ras al-Ain. ”

Alors que la grève se poursuit depuis plus d’une semaine, les professeurs de l’Institut continuent de venir à l’université. S’ils ne sont pas forcément en accord avec la grève, ils soutiennent cependant les étudiants dans leur action. La directrice des études, Anna Hekekyan se confie : “Après la défaite de 2020, j’ai perdu tout espoir de changement. Aujourd’hui l’avenir de notre pays appartient à nos dirigeants et aux puissants de ce monde. Même si je ne pense pas que la grève soit une réponse adaptée, je ne peux que soutenir mes étudiants dans leur élan. Je leur souhaite de retrouver les membres de leurs familles au plus vite, pour reprendre les cours dans les meilleures conditions. ”

Dans le bureau de la directrice, certains étudiants souhaitent s’exprimer. C’est le cas de Robert, qui se prépare à devenir metteur en scène. Il vient également de Stepanakert où sa famille est toujours bloquée. “À la fin de mes études, j’avais prévu de revenir en Artsakh pour travailler au théâtre de Stepanakert. Cette guerre m’a pris mon pays, et mes espoirs se sont envolés. Aujourd’hui, je vais continuer à agir. Depuis le début du blocus, nous sommes en contact avec l’Onu. Nous demandons à la communauté internationale de garantir pour les réfugiés qui le souhaitent le statut de réfugié politique. ”

Une voiture de plus vient d’arriver devant l’institut, Samvel aide à réceptionner les colis qu’il dépose à l’entrée. Il est épuisé, il ne dort presque plus. Il doit également organiser le transfert de onze membres de sa famille, qu’il devra accueillir dans son petit appartement de la banlieue d’Erevan. “Bien sûr, j’ai hâte de retrouver mes proches, mais la nostalgie m’accompagnera toujours. Je ne pourrai jamais pardonner aux Azéris. Et si ce n’est pas moi, mes enfants ou mes petits-enfants se vengeront pour retrouver la terre que l’on nous a volée. ”