"Des actes de violences de type terroriste d’une ampleur inégalée": la Suède veut mettre un terme à la guerre sanglante entre les gangs

Une guerre sanglante entre des bandes rivales, qui perdure depuis deux décennies pour le contrôle du marché de la drogue et des armes, a en effet atteint un niveau record, touchant de plus en plus d’innocents et semant l’inquiétude et la peur dans le paisible royaume scandinave.

”Le renard kurde” contre “La fraise”

L’escalade de ces dernières semaines est liée aux dissensions au sein même d’un gang dénommé “Foxtrot” dirigé depuis la Turquie par un Suédois d’origine irakienne, Rawa Majid. Surnommé “Le renard kurde”, celui-ci est en conflit sanglant avec son ancien bras droit, Ismail Abdo, dit “La fraise”. Les représailles entre les deux clans ont fait 12 morts pour le seul mois de septembre dans la grande banlieue de Stockholm et près d’Uppsala au nord.

Une des dernières victimes est un rappeur populaire de 18 ans, abattu mercredi soir sur le parking d’un complexe sportif au sud de la capitale. Une exécution filmée par son auteur et diffusée ensuite en boucle sur Instagram. “C’était un garçon gentil et talentueux. Il ne méritait pas cela”, confiait en pleurs un de ses amis, qui “ne reconnaît plus (son) pays où on a peur de marcher dans les rues”.

Un recours à l’armée envisagé

Pour briser le cycle des violences, qui a coûté la vie à 43 personnes et blessé 86 autres depuis le début de l’année, le chef de gouvernement est prêt à “recourir à l’armée pour aider la police”, impuissante jusque-là à freiner cette guerre meurtrière.

Et d’adresser une critique à peine voilée des gouvernements précédents de gauche et de droite. “C’est la naïveté politique et l’inconscience qui nous ont amenés ici. C’est l’immigration irresponsable et l’échec de l’intégration qui nous ont conduits à cette situation”, clame Ulf Kristersson. Avec pour résultat, “des sociétés parallèles, terreau des bandes criminelles que nous chasserons et vaincrons”, affirme-t-il, en annonçant diverses mesures musclées (peines plus lourdes des criminels, écoutes téléphoniques préventives, expulsion des membres étrangers des gangs…) pour mettre un terme aux bandes hors-la-loi. Une promesse électorale que la droite avait formulée avant le scrutin de septembre 2022, et qu’elle n’a pas concrétisée jusqu’ici.

L’extrême droite souffle sur les braises

”Cette violence est à 100 % imputable à l’immigration” martelait, dix jours plus tôt, Jimmie Åkesson, président des Démocrates de Suède (SD, populiste), soutien incontournable de la coalition de centre-droit au pouvoir, lors d’une visite au centre de rétention de l’Office des migrations à Åstorp, au sud du pays.

Face à “cette ampleur inégalée d’actes de violences de type terroriste qui constituent une menace sérieuse pour la sûreté et la sécurité du pays”, aux yeux chef de la police nationale Anders Thornberg, celui-ci plaide en faveur de “l’intervention des forces armées pour soutenir les policiers” afin de restaurer le calme ainsi qu’un “durcissement des peines pour les membres des bandes et un coup de frein à l’immigration”.

Des jeunes mineurs utilisés comme tueurs

Terre d’asile depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suède est devenue une sorte de “terre promise”, en accueillant lors de la crise migratoire de 2015 le plus grand nombre de demandeurs d’asile par habitant jamais enregistré dans un pays de l’OCDE. Mais l’immigration (sur une population de 10,5 millions, 33,1 % sont nés à l’étranger ou nés en Suède d’au moins un parent étranger) aurait entraîné dans son sillage une hausse de la criminalité et de la violence, selon la plupart des partis, des analystes et de l’opinion publique.

”La situation n’a pas été aussi dangereuse depuis 1945”, estime le commissaire Jale Poljarevius, un des responsables des services de renseignement de la police. “Il est très inquiétant de voir que des jeunes qui n’ont aucune expérience du maniement des armes sont utilisés pour commettre des crimes commandés, augmentant le risque de tuer des innocents”, a-t-il déclaré sur la chaîne publique SVT. Ainsi dans plus de 30 attaques, l’auteur présumé est âgé de 14 ans ou moins. “Les commanditaires savent bien que ces jeunes mineurs ne risquent pas grand-chose. Vous pouvez tuer quelqu’un et vous pouvez être condamné à deux ou trois ans de prison, quatre au maximum”, affirme ce policier.

Vendredi, le chef de la police a cependant tenu à rassurer la population, en mettant en avant “une coopération élargie avec l’armée” tout en demeurant prudent. “Malheureusement, rien n’indique que cette violence cessera rapidement. Nous estimons qu’il est probable que de nouveaux incidents se produiront avant que la tendance ne s’inverse… Mais on y arrivera.”