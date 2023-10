Le PKK revendique un attentat suicide à Ankara, Erdogan hausse le ton face aux "scélérats qui menacent la paix et la sécurité des citoyens"

Deux individus se sont présentés dans un véhicule utilitaire devant le portail d’entrée de la Direction Générale de la Sécurité du ministère de l’Intérieur, non loin de l’Assemblée nationale, aux environs de 9h30. L’un des deux hommes s’est fait exploser tandis que le second a été “neutralisé” d’une balle dans la tête, a précisé le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya. Deux agents de police ont été légèrement blessés suite à l’explosion, mais aucune victime civile n’est à déplorer. Le périmètre a rapidement été sécurisé par les forces de l’ordre.

Le PKK [parti des travailleurs du Kurdistan, classé terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. NdlR] a revendiqué l’attaque via le site d’information kurde ANF. Bien que l’attentat n’ait pas fait de victimes policières et civiles, elle démontre que l’organisation dispose encore de moyens pour agir sur le sol turc. L’attaque s’est déroulée dans un quartier où se trouvent de nombreux ministères et ambassades, à quelques centaines de mètres du Parlement. Les membres du PKK sont donc parvenus à mener leur action en dépit d’une forte présence policière.

Une organisation qu’on pensait moribonde

L’organisation était pourtant donnée pour très affaiblie après la répression qui a suivi la reprise de la guerre à l’été 2016. L’essentiel de ses troupes serait replié dans le nord de l’Irak. Le gouvernement turc rappelle régulièrement sa volonté d’intervenir en Syrie pour éliminer la branche syrienne de l’organisation.

La Turquie est régulièrement endeuillée par des attaques armées et des attentats. Le dernier en date remonte au 13 novembre 2022. Une jeune femme d’origine syrienne avait déposé un sac contenant une bombe sur la grande rue commerçante d’Istiklal, au centre d’Istanbul, faisant 6 morts et 81 blessés. Les autorités avaient immédiatement désigné la branche syrienne du PKK, qui avait démenti toute implication. Les leaders politiques et personnalités de l’AKP [parti de la Justice et du développement du président Erdogan, NdlR] ont rapidement condamné l’action sur les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux.

Des hélicoptères effectuaient des rondes dans le ciel d’Ankara, dimanche, mais l’attentat n’a pas bousculé le programme de la journée. L’inauguration de la nouvelle année parlementaire à la Grande assemblée de Turquie s’est déroulée à l’heure prévue, en début d’après-midi. Preuve que le président Recep Tayyip Erdogan ne souhaitait pas donner trop d’importance à cet événement, il n’a abordé la question qu’à la fin d’un discours de près de 45 minutes. “Les scélérats qui menacent la paix et la sécurité des citoyens n’ont pas atteint leurs objectifs et ne les atteindront jamais”, a-t-il déclaré.

L’UE prise pour cible par Erdogan

Dans son discours, il est revenu sur les grandes étapes historiques de la construction du pays et a rappelé les échéances politiques à venir. Une nouvelle réforme constitutionnelle est en cours afin de doter le pays d’une “constitution civile”, débarrassée de l’esprit du coup d’État militaire de 1980 qui l’avait mise en place. Il s’agira de la troisième réforme constitutionnelle en treize ans.

L’automne s’annonce en outre tendu pour les relations de la Turquie avec ses alliés européens : le président Erdogan affirmant que “la Turquie n’attendait plus rien de l’Union européenne”. La question de l’intégration de la Suède dans l’Otan fera également partie des dossiers importants de la rentrée. La Turquie avait longtemps mis son veto, accusant Stockholm d’abriter des membres de l’organisation armée du PKK dont elle exige l’extradition. En remettant la question au cœur de l’actualité, l’attentat de dimanche risque de crisper un peu plus la partie turque, alors que le pays s’apprête à célébrer le centenaire de la fondation de la République le 29 octobre.