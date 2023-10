Un million de personnes dans les rues de Varsovie: l’opposition polonaise galvanise ses troupes

À lire aussi

Qu’importe, les Polonais venus des quatre coins du pays ont rallié Varsovie deux semaines avant les élections du 15 octobre au nom de l’État de droit et d’une démocratie qu’ils estiment en péril. Les sections locales des partis de la coalition civique y ont œuvré. Des transports gratuits en autocars, encore plus nombreux que pour le 4 juin, ont été organisés, et le tracé dans la capitale a privilégié des artères plus larges pour éviter l’engorgement qui s’était produit avant l’été.

Une voie étroite pour renverser le PiS

Cette marche mobilisatrice peut espérer redonner de l’élan dans la dernière ligne droite et permettre à la coalition civique (KO) de remonter dans les intentions de vote, comme il y a quatre mois lorsque la mobilisation lui avait permis d’atteindre les 30 % dans les sondages et dicter le ton du débat public pendant plusieurs jours.

Actuellement, selon l’agrégateur de sondages ewybory.eu, la coalition civique n’est créditée que de 28 % pour le scrutin du 15 octobre, derrière le PiS, en tête avec 36 % des intentions de votes. Le gouvernement sortant n’est pas pour autant assuré de disposer d’une majorité. L’extrême droite de Konfederacja, qui pourrait attirer autour de 10 % des électeurs, jure ne vouloir former de coalition avec personne. Si les deux autres formations d’opposition démocratiques, la Nouvelle gauche (Nowa Lewiva), et la Troisième voie (Trzecia Droga) font au-delà des 9 % que leur accordent les sondages, elles pourraient espérer former une coalition gouvernementale avec KO. Avec un hic tout de même : si Troisième voie échouait à cumuler 8 % des suffrages – seuil fixé pour les coalitions -, elle favoriserait le vainqueur. Ce potentiel coup de pouce au PiS pourrait bien être fatal à l’opposition…

Des femmes inquiètes et en colère

“C’est dommage que l’opposition n’ait pas réussi à s’unir, les sondages sont inquiétants”, regrette ainsi Kinga, qui a pris part à la marche ce dimanche. “Le PiS n’a absolument rien à offrir aux jeunes, les femmes sont traitées comme des incubateurs, incitées à faire des enfants”, s’indigne de son côté Nina, sa fille, qui à 16 ans n’aura pas l’âge de voter en octobre mais redoute de devoir quitter le pays pour étudier à l’étranger si le PiS venait à l’emporter une troisième fois d’affilée. “On n’a même plus confiance en la police, qui nous criait dessus quand on a manifesté suite à la restriction du droit à l’avortement en 2020”.

“Je ne m’imagine même pas ce qu’il adviendrait de la Pologne en cas de nouvelle victoire du PiS”, avance de son côté Malgorzata Gromadzka, candidate de KO dans la circonscription de Bilgoraj (sud-est du pays). “On veut arrêter d’avoir peur d’exprimer nos opinions, on veut vivre en démocratie, sans discrimination et on en a assez de ce pouvoir qui sème la zizanie entre nous”, ajoute cette mère de quatre enfants, qui vit de la culture de fruits biologiques.