Sur la route de l’exil avec les Arméniens du Haut-Karabakh : “Ma petite fille me dit déjà que son lit lui manque”

Depuis la reddition des autorités du Haut-Karabakh, le 20 septembre dernier, plus de 100 000 des 120 000 habitants de cette république autoproclamée ont choisi de prendre le chemin de l’exil, plutôt que de vivre sous le régime de Bakou, qui s’est pourtant engagé à “garantir les droits” des populations arméniennes de la région. Depuis cette offensive éclair, les réfugiés ne cessent d’arriver à Vayk, qui se trouve à mi-chemin entre Goris et Erevan. Les autorités locales ont réquisitionné le centre culturel de la ville ainsi qu’une partie de l’école primaire pour faire face à cet exode. Sur la place qui accueille normalement les activités culturelles et les enfants de l’école primaire, les réfugiés arrivent dans un flot discontinu.

Plus de 20 000 réfugiés accueillis en une semaine

Ces personnes sont accueillies par les membres de la Croix-Rouge qui les guident à l’intérieur du bâtiment. Ara, 37 ans, est arrivé au centre depuis son ouverture, il y a huit jours. Sur place, il s’occupe de la soixantaine de volontaires qui travaillent jour et nuit, la plupart sont des adolescents des villages alentour. “Les personnes qui arrivent ici s’inscrivent pour recevoir un logement de la part du gouvernement. L’attente est très longue. Ceux qui le souhaitent peuvent récupérer de la nourriture, des médicaments, des vêtements et voir un médecin. Ces gens ont dû évacuer très rapidement et ils ont voyagé pendant trois jours pour arriver jusqu’ici. En temps normal, il faut 4h pour rejoindre Stepanakert. Tout est douloureux et tout me frappe. J’essaie de noyer ma douleur dans le travail pour aider mon peuple. Un ami est mort brûlé il y a quelques heures dans un hôpital. Ses parents ne le savent pas, je vais devoir leur apprendre la nouvelle. ”

Depuis l’ouverture du centre, plus de 20 000 réfugiés ont déjà traversé le hall d’accueil. L’odeur est acre, elle prend à la gorge. Les six toilettes du rez-de-chaussée ne réussissent plus à contenir les besoins des hommes et des femmes qui transitent ici. Les effluves se mélangent aux odeurs de nourriture et de transpiration. Chaque réfugié a droit à une soupe, une bouteille d’eau, du pain, un café et quelques biscuits.

Sonia, une grand-mère de 66 ans, est arrivée il y a deux jours avec sa fille et son petit-fils, Hayk. Une des bénévoles lance laconiquement à son sujet : “Vous vous rendez compte, 1 mois et déjà réfugié ! ” La grand-mère éclate en sanglots. “Quand la guerre a éclaté, nous nous sommes réfugiés dans les sous-sols. Quand il y a eu l’annonce nous disant de partir, on a pris quelques vêtements et nous sommes venus ici. On a tout laissé dernière nous, notre maison rénovée, notre verger et nos terres. Ce n’est pas la première fois que nous devons fuir, mon mari est mort dans la première guerre en 1992. Nous allons passer la nuit ici mais nous ne savons pas encore où aller après ça. On espère trouver un appartement ou une maison rapidement. Ma petite fille me dit déjà que son lit lui manque”, raconte-t-elle.

Un drame à huis clos

Au mégaphone, un homme indique la marche à suivre : “Dirigez-vous vers le poste d’enregistrement, vous recevrez ensuite de la nourriture et des médicaments…” L’attente est très longue, la trentaine de membres de la Croix-Rouge qui s’occupe de l’enregistrement est débordée. Annie, derrière son ordinateur, est exténuée, elle ne dort presque plus. C’est une volontaire de 17 ans qui est née à Vayk. “Je me sens physiquement et mentalement fatiguée, la communication avec des milliers de personnes qui ont besoin d’un soutien psychologique et physique est très compliquée. J’aide ici comme je peux. Hier, je m’occupais de la nourriture, aujourd’hui de l’enregistrement. Ceux qui savent travailler sur un ordinateur photocopient les passeports. Sinon, on aide à la distribution de nourriture, de médicaments, et de vêtements. ”

Les volontaires de la Croix-Rouge procèdent à l'enregistrement des arrivants. ©Arnaud Spilioti

Une fois enregistrés, les réfugiés accèdent à la pièce principale du bâtiment. Un théâtre de 400 places qui abrite désormais un étrange spectacle. Sur la scène, les cartons de vêtements s’accumulent. On échange ses pantoufles contre des chaussures trop petites, mais en bon état. Certains s’allongent sur le sol pour se reposer un peu. Les volontaires sont là pour distribuer de l’eau et de la nourriture. La lumière tamisée donne un caractère tragique à la scène. Ici, se joue un drame à huis clos, celui de l’exode forcé des habitants du Haut-Karabakh.

“Tous les patients qui passent ici ont des cas de malnutrition sévères”

Les arrivants qui le souhaitent peuvent consulter un médecin et recevoir si nécessaire un traitement de fortune. Le docteur Ara Poladyan est arrivé spécialement d’Erevan il y a quelques jours pour organiser la prise en charge des personnes qui transitent ici. “La majorité des patients que l’on reçoit ont des problèmes psychologiques. Ces blessures aggravent les maux chroniques, comme le diabète, par exemple. Avec le stress le taux d’insuline augmente. Nous portons une attention particulière aux personnes âgées et aux enfants. C’est la première fois que nous nous occupons d’un si grand nombre de patients, mais l’important est que nous avons beaucoup de volonté pour aider les réfugiés. Pour l’instant nous ne voyons pas les traumatismes chez les enfants, mais cela risque de se réveiller plus tard et d’influencer tout le reste de leur vie. Tous les patients qui passent ici ont des cas de malnutrition sévères. Il y a également beaucoup de cas de déshydratation à cause de la route qui a duré plusieurs jours. La plupart sont arrivés dans un état grippal. Nous les soignons avec du paracétamol.”

Le centre culturel de la ville de Vayk est divisé en plusieurs bâtiments. Il faut emprunter un petit chemin de pierre pour se rendre à la garderie. Ici, on donne normalement des cours de peinture, de danse et de poterie. Depuis la semaine dernière, ce local s’est transformé en une hostellerie de fortune. On accueille désormais des familles pour une nuit ou deux. Des matelas et quelques couvertures sont installés à même le sol. On se repose comme on peut.

Galina, 17 ans, est originaire d’Askeran en Artsakh (nom arménien du Haut-Karabakh). Elle est arrivée hier avec sept membres de sa famille. Après le centre, elle ne sait pas où aller. Si certains réfugiés ont de la famille à Erevan ou dans d’autres villes du pays, ce n’est pas le cas de sa famille. Toute sa vie est restée en Artsakh, confie-t-elle en nous racontant son itinéraire. “Je ne peux pas décrire le stress que nous avons vécu. J’ai vu des gens mourir dans des voitures pendant l’évacuation. Des membres de ma famille et des amis sont morts à cause de l’explosion qui s’est produite dans une station-service (qui a fait au moins 170 victimes, NdlR). On imaginait que quelque chose comme ça pouvait se passer (la perte du Haut-Karabakh, NdlR). Toute ma vie est restée derrière moi. Mon enfance, mon histoire s’est envolée en quelques heures. J’avais des objets d’enfance qui m’étaient très précieux, je n’ai pas pu les prendre. J’ai préféré les brûler pour que personne ne puisse me les voler. Je suis très heureuse d’être arrivée ici avec ma famille. Nous avons été accueillis avec beaucoup d’amour et de compassion. Maintenant, j’espère que notre fardeau sera allégé, Dieu est avec nous. ”

L’Arménie accueille les déplacés

Face à l’exode des populations du Haut-Karabakh le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan s’est engagé jeudi dernier à verser une aide de 100 000 drams (environ 250 euros) à chaque réfugié. Une aide qui peut paraître dérisoire quand on sait que le marché de l’immobilier a explosé ces dernières années en Arménie avec l’arrivée des expatriés russes fuyant la guerre en Ukraine. Washington promet de son côté une aide de 11 millions d’euros, tandis que la France s’engage à verser une aide 7 millions aux ONG sur place et à envoyer du matériel médical.

Pour Karen Ghazaryan, représentant de l’Assemblée nationale arménienne venu rapporter la situation du centre de Vayk à ses supérieurs, cela n’est pas suffisant. “L’aide financière internationale n’est pas ce que nous attendions, nous aurions aimé que des États prennent des sanctions envers l’Azerbaïdjan plus tôt. L’aide ne doit pas arriver seulement après les faits, nous attendons aujourd’hui un soutien constant, notamment avec le risque d’une nouvelle guerre dans le Syunik. L’État, avec l’aide des organisations internationales, va tout faire pour régler le problème des réfugiés. Pour l’instant, ils sont considérés comme des déplacés de force et n’ont pas encore le statut de réfugiés politiques. Nous demandons à la communauté internationale de reconnaître leur statut. ”

Nikol Pashinyan avait annoncé que son pays de 2,9 millions d’habitants pouvait accueillir 40 000 réfugiés. Aujourd’hui, la barre des 100 000 déplacés arrivés en Arménie est largement dépassée. La chute du Haut-Karabakh a donné naissance à une importante crise humanitaire dans le pays.