Avec Rishi Sunak à la barre, les conservateurs britanniques à la dérive : "Quelle remise en question de la crédibilité du Royaume-Uni..."

La rumeur de l’annulation de cet investissement majeur a occupé la grande majorité des discussions du congrès. “Ridicule ! Absolument ridicule”, a lancé lors d’un débat Henri Murison, le directeur du Northern Powerhouse Partnership, un partenariat d’entreprises privées destiné à favoriser le développement économique du nord de l’Angleterre. “J’en ai ras le bol que ces gens-là traitent les gens comme des enfants et qu’ils mentent dans les médias”, a-t-il poursuivi sous le regard approbateur d’autres responsables du monde des affaires, alors qu’à deux sièges de lui, le ministre adjoint au transport Richard Holden tentait maladroitement de défendre le choix de Rishi Sunak.

Henri Murison rappelle que la nouvelle ligne, “en plus de désenclaver le Nord, aurait permis de libérer les lignes de train passagers déjà existantes pour le transport de marchandises. Le retour sur investissement devait être considérable par rapport aux sommes investies”. À ses yeux, aucun doute : “Une remise en cause signifie que le projet de réseau ferroviaire dans le nord du pays et plus largement le projet Levelling Up (nivellement par le haut) prennent fin. Quelle vision à court terme et quelle remise en question de la crédibilité du Royaume-Uni en tant que place d’investissement ! ” Il s’affiche d’autant plus aigri que le slogan de ce congrès conservateur n’est autre que : “Des décisions à long terme pour un avenir meilleur. ”

Une colère qui a également gagné les politiciens locaux, qui n’ont pas été consultés sur ce changement, et notamment le maire conservateur des West Midlands Andy Street, considéré comme l’une des vedettes du parti.

Des autoroutes plutôt que des trains

Entérinées en janvier 2012 par David Cameron, les dizaines de milliards d’investissements publics dans HS2 caractérisaient la volonté du Parti conservateur de rééquilibrer la croissance vers les anciennes régions industrielles du nord du pays, depuis longtemps oubliées au profit de Londres et du sud de l’Angleterre. Il y a deux ans, alors ministre des Finances, Rishi Sunak avait déjà imposé l’annulation d’une portion jusqu’à la ville de Leeds. L’emballement des coûts du segment rejoignant Manchester, de 37 à 82 milliards d’euros, lié principalement à de multiples changements du trajet suite aux plaintes des députés des circonscriptions traversées et à la récente hausse des taux d’intérêt, aura aussi eu raison d’elle.

La morosité ressentie à l’intérieur de l’enceinte ultra-sécurisée du centre des congrès de Manchester laisse penser que les adhérents et élus conservateurs savent que cette mesure passera mal avec les électeurs du nord du pays. Central dans le programme électoral de 2019 de Boris Johnson, le projet Levelling-Up avait favorisé le gain d’une vingtaine de circonscriptions industrielles historiquement aux mains du Labour, le fameux “mur rouge” coupant l’Angleterre de Liverpool à Hull. Il n’en sera désormais que plus difficile pour les tories de se prévaloir d’un intérêt pour ces régions. Même si Rishi Sunak a assuré mercredi que les 42 milliards d’euros économisés seront réinvestis dans les transports du Nord, notamment ses autoroutes, “pour un meilleur investissement à long terme”.

(Photo by Oli SCARFF / AFP) ©AFP or licensors

Une dérive populiste réactionnaire et droitière

Le dirigeant conservateur s’était déjà aliéné une partie de ses électeurs modérés et citadins en retardant et même en annulant certaines des mesures environnementales fixées par ses prédécesseurs pour lutter contre les dérèglements climatiques. Il a également facilité l’attribution des licences de forage pétrolier et gazier en mer du Nord, dont la première a été confirmée la semaine dernière. D’où la présence de nombreux militants environnementalistes dans les rues de Manchester depuis plusieurs jours. Mercredi, il a aussi rappelé son rejet du débat sur le genre et les transsexuels, et son soutien au plan migratoire de sa ministre de l’Intérieur Suella Braverman.

“Il y a un élément de populisme dans les annonces de Rishi Sunak car il cherche à donner l’impression de se battre contre des mesures imposées aux gens ordinaires par une sorte d’élite, estime Tim Bale, professeur de sciences politiques à la Queen Mary University of London et auteur d’ouvrages sur le Parti conservateur. Cela donne clairement l’impression d’un parti qui se referme sur sa base pour récupérer les électeurs qui l’ont déserté. ” Tim Bale se montre pourtant pessimiste pour le futur des tories : “Aucune de ces annonces ne compense le fait que les fondamentaux de l’économie et des services publics sont vraiment catastrophiques, deux éléments que les Britanniques imputent au gouvernement. ”

Habituellement optimiste, Ben Houchen, le maire de Tees Valley, dans l’extrême nord-est de l’Angleterre, a d’ailleurs admis qu’il ne parierait pas “pour le moment” sur une victoire des siens, menés de quinze à vingt points dans les sondages par les travaillistes.

Face à ces douloureuses perspectives, les différentes factions du parti ont donné de la voix dans les allées du centre de conférence de Manchester. L’éphémère Première ministre Liz Truss a fait fureur en réclamant une baisse forte des impôts devant ses supporteurs résolus. Les “nouveaux conservateurs”, des députés élus en 2019, se sont entourés de vieux loups de mer comme Bill Cash, John Redwood et Iain Duncan Smith, qui cumulent à eux trois 106 années passées à la Chambre des communes. Ils réclament de barrer l’accès aux universités les élèves non excellents et pauvres pour qu’ils soient dirigés vers des études manuelles, d’interdire l’idéologie de genre des écoles et de limiter les cours d’éducation sexuelle, de réduire l’immigration et de retirer de la Convention européenne des droits de l’homme. Tous ont même prêté le serment de ne pas voter en faveur d’un budget qui augmenterait les impôts. Une profession de foi en guise de désespoir : élus pour la plupart dans l’ancien “mur rouge”, ils feront probablement leurs adieux au Parlement l’an prochain.

