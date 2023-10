En Argentine, la violente croisade de Javier Milei contre le pape François : “Un Jésuite qui promeut le communisme”

La méthode Milei – l’outrance, l’insulte – s’est jusqu’ici révélée payante. Depuis sa victoire aux primaires d’août dernier, cet outsider de la politique argentine, qui promet de détruire l’État “à la tronçonneuse” et harangue ses sympathisants au cri de “VIVE LA LIBERTÉ, BORDEL !”, domine en tête des sondages devant le candidat péroniste Sergio Massa, actuel ministre de l’Économie, et la candidate de droite Patricia Bullrich.

À lire aussi

“Le Pape est un socialiste”

Mais ces saillies contre le Pape, dans un pays où 68 % de la population est catholique, ont provoqué la stupeur. Y compris dans son propre camp. Le milliardaire Eduardo Eurnekian, l’une des rares personnalités du milieu des affaires à avoir publiquement soutenu le candidat, s’en est récemment distancié en qualifiant ces déclarations de “totalement déplacées”. “Le Pape est argentin et une source de fierté”, a-t-il déclaré le 15 septembre, quelques heures après la diffusion d’une interview de Javier Milei par l’ancien présentateur de Fox News Tucker Carlson. D’un air pénétré et sévère, après avoir qualifié l’avortement de “crime aggravé” et le réchauffement climatique d’”invention du socialisme”, le candidat avait accusé le pape François d’être “communiste” et “du côté des dictatures sanguinaires”.

Comme plus de 400 millions de personnes selon la plateforme X (anciennement Twitter), Lorena, 44 ans, a visionné cet entretien. Ce dimanche 24 septembre, elle sort tout juste de la messe à l’église San José de Flores. “Je viens ici parce que j’habite à côté et pour l’adoration de Saint-Joseph. Pas pour le Pape”, s’empresse-t-elle d’emblée de préciser. Cette basilique construite à la fin du XIXe siècle est l’une des étapes du “Papa tour”, un circuit touristique des lieux emblématiques de la vie de l’ancien archevêque de Buenos Aires. Selon ses biographes, c’est ici, un matin de septembre 1953, que le jeune Francisco Mario Bergoglio, âgé de dix-sept ans, a eu la révélation de sa vocation.

Les propos de Milei sur le Pape n’ont pas pour autant choqué Lorena. Cette employée dans une compagnie d’assurances en fait l’exégèse avec passion, comme s’il s’agissait de l’Évangile : “Le capitalisme dans son ordre parfait est une pure nature que nous devons respecter. Nous devons être libres et productifs. Et le Pape, qui est socialiste, va à l’encontre de cela…” Excédée par l’inflation qui mine l’économie du pays (plus de 120 % sur l’année), elle votera pour Javier Milei le 22 octobre prochain.

La justice sociale, “un vol” selon Milei

Pour l’historien Diego Mauro, auteur d’un livre sur le Pape, les propos de Milei ne sont pas qu’une énième provocation mais “le symptôme d’une divergence idéologique profonde entre le néolibéralisme et le catholicisme, et en particulier l’interprétation qu’en fait le pape François. Ce dernier s’est en effet démarqué de ses prédécesseurs par ses propos critiques du système capitaliste, en faveur de l’impôt et de la redistribution des richesses. Milei, qui se définit comme un “anarcho-capitaliste”, rejette au contraire toute intervention de l’État pour réduire les inégalités. Il l’a répété comme un mantra face à Tucker Carlson, pour lui, “la justice sociale est un vol”.

Mais au-delà des divergences idéologiques, la croisade de Milei contre le Pape pourrait aussi être une stratégie pour séduire une partie de l’électorat catholique. Selon une étude du centre de recherche Conicet publiée en 2019, 27 % des Argentins jugent que le Pape “s’implique trop en politique, au détriment de son rôle spirituel”. Un sentiment partagé en Europe par les franges conservatrices du catholicisme et l’extrême droite, qui lui reprochent notamment son discours en défense des migrants et contre la fermeture des frontières. Enfin, selon cette même étude, le nombre de catholiques ne cesse de baisser en Argentine, au profit des évangélistes qui ne reconnaissent pas l’autorité du Pape.

La riposte du clergé argentin

Divisé sur la façon de réagir aux attaques de Milei dans un contexte politique explosif, le clergé argentin est sur une ligne de crête. Le 5 septembre, devant plus de mille personnes, un collectif de curés des quartiers populaires et des bidonvilles du Grand Buenos Aires – les “Curas Villeros”- a célébré une messe de soutien au Pape françois en réaction aux “outrages” de Milei. “Nous pensons que déifier le marché conduit à la déshumanisation en oubliant les plus faibles”, ont-ils affirmé. Et, en allusion au fauve auquel Milei aime s’identifier, ils ont conclu : ”Si vous ne réveillez que les lions, il est logique qu’ils dévorent les agneaux les plus démunis”.

L’ancien porte-parole du cardinal Bergoglio, le prêtre Guillermo Marcó a sévèrement critiqué la messe du 5 septembre qui n’a selon lui “pas convaincu de nombreux membres de nos communautés. Certains ont même été vexés. […] Je n’aime pas les méthodes de Javier Milei, mais nos paroissiens sont libres de voter pour qui ils veulent”.

Que pense le Pape de ces violentes attaques ? Pour l’heure, ce dernier n’a pas réagi. Mais sa visite en Argentine, où il ne s’est toujours pas rendu depuis le début de son pontificat, annoncée pour 2024, pourrait être compromise. Interrogé par le média en ligne Religion Digital, l’Argentin Víctor Manuel Fernández, récemment nommé préfet de la doctrine de la foi – l’un des postes les plus importants de l’Église catholique – a en effet prévenu que “le Pape ne se rendra certainement pas dans un endroit où il n’est pas invité, où l’on peut utiliser sa visite à des fins politiques et ou où les autorités méprisent sa présence”.