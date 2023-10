La migration risque de parasiter le sommet de Grenade

Le nombre de personnes entrées irrégulièrement dans l’UE lors des huit premiers mois de l’année - 232 350, selon l’agence européenne Frontex - se rapproche des niveaux observés en 2016. La Première ministre italienne Meloni dont les pays enregistre nombre d’entrées, via la Méditerranée, tient à ce que le sujet figure haut à l’agenda. De leur côté, la Hongrie et la Pologne menacent de bloquer l’accord obtenu mercredi au niveau des ambassadeurs sur la réforme de la gestion des crises migratoires, et veulent faire remonter le débat au plus haut niveau.

À lire aussi

Faute de s'entendre en interne, les Vingt-sept misent énormément sur "l'externalisation" de leur politique migratoire, quand bien même l'accord avec la Tunisie tarde à produire ses effets. "C'est uniquement en travaillant avec les pays africains qu'on va pouvoir trouver des solutions à plus long terme", insiste M. De Croo, reconnaissant qu'il y a matière à améliorer ces accords, notamment avec des engagements d'investissements en Afrique.