Cette ville russe isolée du pays vit dans la crainte de la guerre et de l'Europe : "Qui sait de quoi sont capables les gens de l’Otan ?"

Cagoulés, armés, les gardes-frontières russes multiplient les allers et retours sur un bateau pneumatique. Ils craignent notamment qu’un Russe puisse tenter d’entrer illégalement en Europe pour fuir la guerre et la conscription. Sovietsk est à l’image de la perception du conflit en Russie. La vie y est paisible et la guerre est une chose lointaine et omniprésente à la fois. Face à eux, les Lituaniens ont installé un grand drapeau ukrainien sur un pylône électrique. Les Russes ont répliqué en harnachant un grand “Z”, symbole de la guerre à un vieil immeuble.

À lire aussi

Un pont frontière

L’Europe, l’Otan et la Russie sont séparées par le Niemen, mais liées par le pont de la Reine Louise, un vieil ouvrage qui fait office de frontière. Tatiana a vue sur celui-ci depuis son immeuble. “Je n’avais même pas vu que c’était un drapeau ukrainien en face”, lance-t-elle malicieusement. Plus sérieusement, cette retraitée ne voit pour l’instant que des côtés positifs à la situation. “Les Lituaniens ont interdit le passage de véhicules sur le pont, les camions ne patientent plus en bas de chez moi pendant des heures maintenant, la ville est redevenue paisible ! ”. Officiellement, le pont a été fermé au printemps dernier pour des questions de fragilité de l’ouvrage et non pour des questions politiques. À ce jour, le chantier de rénovation promis par la Lituanie n’a pourtant pas commencé.

Carte Kaliningrad ©IPM graphics

Svetlana, une septuagénaire, peste pour sa part contre son taxi qui n’arrive pas, à la sortie du marché, à deux pas du pont. Elle vient de passer la matinée à vendre les fruits et légumes de son jardin pour agrémenter sa faible retraite. Pour autant, comme pour beaucoup de Russes, la politique, qui comprend en Russie, la guerre, demeure un sujet tabou. Elle estime que “ce n’est pas pour les gens comme moi”. À demi-mot, la retraitée regrette le temps où les relations entre l’Europe et la Russie se portaient mieux. De nombreux commerces situés près de la frontière ont fini par fermer, par manque de clients. “Ici c’est du concret, nous avions des facilités pour passer d’un pays à l’autre, les Lituaniens venaient visiter la ville, ils en profitaient pour faire le plein d’essence, les nôtres allaient vendre discrètement de la vodka en face pour se faire un peu d’argent”, se souvient-elle.

Aujourd’hui, les faits divers de la presse locale regorgent de petits malins qui tentent de faire rentrer des matériaux de construction de Lituanie et finissent par se faire saisir leur matériel. La guerre a fait exploser le prix des matériaux, ciment, et autres métaux, qui tombent désormais sous le coup des sanctions occidentales. La Russie n’a d’autres choix que de les exporter vers son enclave.

La ville garde les traces d’un programme européen qui la liait à la Pologne, devenue meilleure ennemie de la Russie en raison de l’ampleur de son soutien à l’Ukraine. Ce programme, qui semble désormais anachronique, a permis l’installation de panneaux touristiques en russe et en anglais partout en ville. Il indique notamment que l’on trouve à Sovietsk “le plus grand drapeau russe de l’enclave”. Si les touristes étrangers ne déferlent plus, Kaliningrad se retrouve au cœur d’un nouveau programme nommé “Début de la Russie”, qui doit pousser les Russes à voyager en interne, aux quatre coins de leurs frontières.

À lire aussi

La propagande russe pénètre les esprits ici aussi

Depuis la mi-septembre, les citoyens russes ne peuvent plus entrer en Europe avec leur véhicule, dans le cadre de nouvelles sanctions, de quoi creuser toujours plus le fossé entre les habitants de cette enclave, habitués à voyager dans les pays baltes et en Pologne. Les lois internationales assurent pour autant toujours le droit de transit qui permet aux Russes de rejoindre le “continent” par train ou en voiture, via les pays baltes.

À deux pas de la place Lénine, un autre retraité, Sergueï, vend lui aussi ses fruits et légumes pour survivre. Il s’inquiète pour sa part de la présence théorique de l’Otan de l’autre côté du fleuve. “Qui sait de quoi sont capables les gens de l’Otan ? Ils pourraient tenter des provocations, s’introduire sur notre territoire et amener la guerre jusqu’à nous, cette situation est effrayante. Même si les pires sont certainement les Polonais, qui soutiennent l’Ukraine à fond. ” Un discours qui montre que la propagande russe a fait son chemin jusqu’à l’enclave. Mais de temps à autre, il reconnaît s’autoriser une petite infidélité aux chaînes d’État en regardant une télévision lituanienne liée à Radio Svoboda, média d’opposition russe financé par le congrès américain. “Chacun à sa propagande, c’est l’histoire d’avoir un autre son de cloche. Je ne suis pas toujours d’accord avec ce qu’ils disent” explique-t-il. Et d’affirmer que “la Russie n’y est pour rien en Ukraine” et d’espérer “que les Américains se débarrassent de leur vieux président pour en venir aux négociations. ”