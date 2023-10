Israël redoutait une attaque imminente : "Depuis deux ans, nous observons une activité terroriste très importante"

À lire aussi

Le mur ©V. Dau

”Vous voyez le drapeau qui flotte là, de l’autre côté ?” lance Liad Diamond “c’est le drapeau du Hezbollah”. Il marque la présence de l’un des trente-deux avant postes construits par le mouvement chiite, hostile à Israël et soutenu par l’Iran. “Ils veulent contrôler les points hauts pour observer les mouvements de l’armée” ajoute Stéphane Cohen, colonel de réserve des Forces de défense israéliennes (FDI) et analyste militaire à l’Institute for National Security Studies (INSS). “En cas de conflit avec Israël, ça leur permettra de créer une ligne de contact”.

Les six tunnels du Hezbollah

Les deux officiers sont formels : le calme qui semble régner sur la zone est illusoire, “on est plus proche d’un conflit qu’on ne l’a jamais été depuis 2006” assure Stéphane Cohen. À l’époque, la guerre de trente-quatre jours qui avait suivi l’enlèvement de deux soldats de Tsahal (nom donné à l’armée israélienne) par le Hezbollah, avait entraîné une réaction brutale de l’État hébreu, faisant près de 1200 victimes civiles côté libanais et 160 victimes côté israélien. “En 2018, nous avons identifié six tunnels creusés à la main dans la roche par le Hezbollah pour pénétrer sous la frontière” insiste Liad Diamond. Cinq d’entre eux ont été détruits, le dernier est toujours là, pour bien rappeler aux visiteurs et aux nouvelles recrues de l’armée que “la menace est réelle”.

Tunnel du Hezbollah ©V. Dau

”Nous allons descendre jusque 40m, mais le tunnel a été creusé jusqu’à 80m de profondeur” commente Liad Diamond lorsque nous y pénétrons. “Ensuite, il s’étend sur 2200m sous la frontière pour aboutir sous une maison libanaise. C’est là que les gravats étaient progressivement évacués afin de ne pas attirer notre attention”. Complexe, l’opération a pris dix ans selon Tsahal, qui s’est immédiatement mis à ériger son mur une fois les tunnels découverts, en prenant bien soin de le prolonger dans les sous-sols rocailleux.

Une guerre du nord

”La situation est pourtant en train de s’aggraver” regrette Stéphane Cohen. “Depuis un an ou deux, on assiste à une escalade des tensions. Le Liban n’est plus une “failed” mais un “fake” state dont le Hezbollah a pris le contrôle alors que la force de frappe du mouvement s’est considérablement renforcée. En 2006, il disposait de 12 000 roquettes. Aujourd’hui, on évalue son stock à 150 000 unités, dont des missiles de précision iraniens”.

À lire aussi

Autre source d’inquiétude des militaires israéliens : l’évolution du front syrien voisin. Longtemps considérée comme un point de passage et de stockage des armes venues d’Iran vers le Liban, la Syrie ferait actuellement l’objet “d’une concentration de forces sur sa frontière” assurent les analystes de L’Institute for National Security Studies (INSS) israélien. “Les frappes menées sur Israël depuis la Syrie indiquent que le Hezbollah est en train d’établir un deuxième front” développe Stéphane Cohen. “Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un front libanais mais d’un front nord. Nous devons nous préparer à une future “guerre du nord”, mais la plupart de nos bataillons sont occupés en Cisjordanie, et ce n’est pas une bonne chose”.

Le major Liad Diamond ©V. Dau

Cisjordanie occupée

Moins de 100km au sud de la frontière libanaise, la route 60 traverse la Cisjordanie occupée du nord au sud pour relier Nazareth à Beer-sheva, en passant par Naplouse, Jérusalem et Hébron. Elle a triste réputation, les incidents y sont nombreux, et il ne faut pas plus d’une dizaine de minutes avant que la tension qui règne sur certains de ses tronçons se manifeste. À l’approche de Huwara, où des centaines de colons israéliens sont venus incendier bâtiments, poubelles et voitures après l’attaque mortelle de deux des leurs par “un terroriste” palestinien en février dernier, une jeep militaire remplie de soldats armés et cagoulés rejoint le bus affrété par la Europe Israel Press Association (EIPA) pour la presse européenne, afin de l’escorter.

Depuis la formation d’un nouveau gouvernement par Benjamin Netanyahou avec l’extrême droite fondamentaliste et ultraorthodoxe, fin 2022, et notamment l’annonce d’une accélération de la colonisation, le pays est plongé dans une nouvelle spirale de violences. Ce matin, Huwara est calme, mais quelques vestiges de bâtiments carbonisés sont là pour rappeler que tout peut rapidement s’emballer. “L’armée n’est pas politique” insiste le colonel Richard Hecht, porte-parole officiel de Tsahal, qui nous accompagne dans la zone. “Nous ne recevons pas nos ordres du gouvernement, et nous sommes là pour que tout le monde soit en sécurité. Quand des colons descendent sur Huwara et brûlent des maisons, c’est un acte terroriste”.

Une nouvelle dynamique

Huwara n’est pas le sujet du jour, l’armée israélienne nous escorte plus au nord, sur les hauteurs du mont Gerizim qui offre une vue plongeante sur la ville de Naplouse et le camp de réfugiés palestiniens de Balata. “C’est l’un des endroits les plus chauds d’Israël” déclare Richard Hecht. “Les choses peuvent exploser à tout moment”. La Cisjordanie occupée est divisée en zones. Les zones C sont sous contrôle israélien, Tsahal demeure en charge de la sécurité en zone B, et l’autorité palestinienne dispose d’une autorité totale en zone A dont font partie les sept grandes villes de Cisjordanie occupée : Jenine, Qalqiliya, Tulkarem, Ramallah, Bethléem, Hébron et donc Naplouse.

Tsahal sur les hauteurs de Naplouse depuis le Mont Gerizim. ©V. Dau

”Mais à Naplouse et Jenine, la dynamique a changé ces deux dernières années” estime Richard Hecht. “Nous y avons détecté la présence du Hamas et d’Al-Quaïda. Nous l’avons signalé à l’autorité palestinienne, elle n’a pas bougé. Nous avons détecté une importante contrebande d’armes depuis la Jordanie. Nous l’avons signalé à l’autorité palestinienne, elle n’a pas bougé. Alors nous sommes intervenus”.

“Malheureusement, quand nous intervenons il y a des victimes collatérales” ajoute son adjointe Masha Michelson, interrogée sur la brutalité du raid mené par Tsahal dans le camp de Jenine en juillet dernier, ayant fait 12 victimes palestiniennes et des centaines de blessés. “Le camp était considéré comme un refuge où l’armée n’allait pas chercher les auteurs d’attaques contre des Israéliens, nous devions y aller et régler ça”. “Ce n’est pas encore une intifada” poursuit Richard Hecht. “Ce n’est pas encore un soulèvement national, mais nous observons une activité terroriste très inquiétante”. Ce qui explique, selon nos interlocuteurs, que les Forces de défense israéliennes aient déployé 23 bataillons de 500 hommes dans la région, deux fois plus qu’il y a deux ans.

Stress post-traumatique

Face à un Mahmoud Abbas vieillissant (87 ans) et de plus en plus déconnecté de la réalité, Israël peine par ailleurs à trouver un nouvel interlocuteur et redoute particulièrement une nouvelle génération de Palestiniens qui ne se fait guère d’illusions sur son avenir. “Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas connu la dernière intifada (2000) et ne se reconnaissent pas dans l’autorité palestinienne, estime Richard Hecht. Pendant que les jeunes Israéliens se brûlent le cerveau avec Instagram, les Palestiniens utilisent Tik Tok et en font un tout autre usage”.

Incarnation même du jeune des camps, Ibrahim Al-Nabulsi (18 ans) a commencé par caillasser puis tirer sur des soldats israéliens dans les environs de Naplouse, vantant ses faits d’armes dans des vidéos Tik Tok extrêmement populaires. Fort de sa notoriété, il forma par la suite un groupe baptisé la “Tanière des lions”, ne se revendiquant ni du Fatah ni du Hamas, mais du camp de Balata.

À lire aussi

Le 9 août 2022, un bataillon de l’armée israélienne s’est rendu dans la ville pour le neutraliser. Cerné mais refusant de se rendre, il fut tué sur place devenant de facto martyr et symbole de la cause palestinienne. “Il planifiait des attaques, mobilisait les jeunes”, justifie Richard Hecht. “La presse internationale parlait d’un “génie de Tik Tok”, elle romantisait Nabulsi” poursuit-il avec un fond d’amertume. “Mais il faut comprendre la réalité du terrain […] Quand vous écrivez sur notre histoire, gardez à l’esprit le prisme par lequel nous abordons les menaces qui pèsent sur nous : Nous sommes une nation paranoïaque, névrosée et en situation de stress post-traumatique”.

Gaza, depuis le "Black Arrow Memorial" israélien. ©V. Dau

Gaza

”Ici, je suis un peu le Premier ministre” lance gaillardement l’employé israélien d’une cinquantaine d’années dont nous ne sommes pas autorisés à dévoiler l’identité. Bottines de cuir noir poussiéreuses, queue-de-cheval saillante, mains sur le ceinturon, le personnage ressemble pourtant davantage à un cow-boy. “Pas de photos, pas d’enregistrement, vous pouvez prendre des notes.”

Derrière lui, une rangée de tables accueille des objets divers et variés : chaussures à talons, pantoufles pour enfants, ventilateurs… Tous, ont été confisqués lors de leur inspection au poste de Kerem Shalom, principal point de passage de marchandises transitant d’Israël vers Gaza situé juste à côté de la frontière Égyptienne. “Il y a deux jours, on a inspecté un chargement de textile, poursuit-il. On a trouvé plusieurs kilos de C4 (explosif, NdlR) cachés dans des jeans Zara. On a fait exploser le tout. La plupart des gens d’ici veulent simplement faire du commerce, quand on parle avec eux, beaucoup se plaignent du Hamas qui les prend en otage.”

Mur sous-terrain

Même constat plus au nord, au poste d’observation baptisé “Black Arrow” qui fait face à la ville de Gaza : “90 % du temps, c’est calme” explique un officier de l’armée, lui aussi sous couvert d’anonymat, “10 % du temps, il y a une escalade”. À l’image des cinq jours d’affrontements survenus en mai dernier entre Israël et le Djihad islamique, faisant 34 morts côté palestinien et 1 côté israélien. En apparence, seules deux petites rangées de clôtures séparent Gaza d’Israël, mais elles sont prolongées en sous-sol jusqu’à 60m de profondeur par un mur construit entre 2017 et 2021. Ce à quoi viennent encore s’ajouter les capteurs de mouvements disposés en surface et les nombreuses patrouilles militaires.

Ici aussi, l’armée israélienne tente par tous les moyens de se protéger face à “un flow croissant d’armes et de fonds venus d’Iran ou du Qatar pour financer des activités terroristes”. Aux quatre coins du pays, tous nos interlocuteurs redoutent la même chose : la formation d’un “dangereux triangle” entre la frontière libano-syrienne, la Cisjordanie et Gaza, et l’émergence d’un conflit coordonné aux différentes frontières.

Retrouvez dans La Libre de lundi la deuxième partie de ce reportage : Pour contrer des ennemis “plus puissants que jamais” Israël se protège jusque dans l’Espace