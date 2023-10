Israël compte ses morts et tente de repousser ses assaillants : “Ils essayent de tuer le plus d’Israéliens possible”

”C’est l’attaque la plus meurtrière menée contre l’État d’Israël depuis sa création” déplore Masha Michelson, directrice adjointe du service de communication de l’armée israélienne. “Des combats sont en cours entre l’armée et les terroristes dans au moins dix endroits à travers le pays, dont la ville de Sderot, les Kibboutz de Be’eri, Kfar Aza, Nahal Oz, et la base militaire de Reïm. Ils essayent de tuer le plus d’Israéliens possible, ils essaient de tuer le plus de juifs possible. Notre mission, pour le moment, c’est d’éliminer ces terroristes et de ramener la stabilité dans le sud d’Israël, de sauver le plus de vies possible”.

À lire aussi

Chaque heure passant, le bilan des victimes ne cesse malheureusement de s’alourdir. À l’heure de clôturer cette édition, Israël faisait officiellement état de plus de 600 morts et 2200 blessés. Côté palestinien, on évoque au moins 370 morts et 1990 blessés. Mais il y a un autre problème, aussi dramatique que complexe à gérer : la centaine d’otages israéliens capturés par les hommes du Hamas et ramenés à Gaza.

”Déluge Al-Aqsa”

Le mouvement palestinien soutenu et armé par l’Iran a sonné l’assaut samedi matin, juste après la prière de l’aube, en envoyant trois mille roquettes et missiles sur Israël, cinq mille selon les propos du chef de sa branche armée – Mohammed Deïf – qui a baptisé cette opération “Déluge Al-Aqsa”, en référence à la mosquée Al-Aqsa, lieu de conflit récurrent entre musulmans et juifs. Le bouclier antimissiles israélien a en bonne partie fait son travail. Mais ce système high tech ultra-développé ne fut d’aucune utilité quand des centaines, peut-être un millier, d’hommes armés ont ensuite pénétré en territoire israélien.

Au sol, véhicules et explosifs ont été utilisés pour percer une barrière de protection dont la vulnérabilité pose inévitablement question. Des ULM biplaces ont été envoyés par les airs, démarche que n’avait encore jamais expérimentée le Hamas, et un escadron s’est faufilé par la mer jusqu’au village de Nizim. En quelques heures à peine, vingt-deux lieux étaient pris pour cible par les attaquants, tuant quiconque croisait leur route, notamment dans la ville frontalière de Sderot, dont le commissariat a mis des heures à être libéré. Insoutenables, les images publiées par les assaillants sur les réseaux sociaux montrent des corps gisant au sol dans des mares de sang, ou de jeunes gens ensanglantés et menottés emmenés de force à Gaza sous les “hourras” de groupes de jeunes hommes survoltés.

70 % des troupes en Cisjordanie

Passé l’effet de surprise, l’armée israélienne et les milliers de réservistes qui se sont immédiatement mobilisés sont intervenus au sol et dans les airs, bombardant la bande de Gaza, mais aussi le sud du Liban où Tsahal redoutait une attaque conjointe du Hezbollah.

À lire aussi

Signe que cette attaque extrêmement bien menée était préparée et financée depuis longtemps, elle survient cinquante ans jour pour jour après le déclenchement de la guerre du Kippour, lorsque l’armée israélienne avait été prise… par surprise par les blindés égyptiens et syriens. Mais c’est la première fois que des forces du Hamas envahissent physiquement des villages israéliens. Comment une telle attaque a-t-elle pu se produire ? Comment l’armée et les très réputés services secrets israéliens sont-ils passés totalement à côté d’une telle opération ?

Préservés par l’état d’urgence et l’invitation à former un gouvernement d’union nationale pour affronter la situation, Benjamin Netanyahou et son gouvernement d’extrême droite devront répondre de cette défaite cinglante aux conséquences dramatiques pour Israël. Plus de 70 % des troupes israéliennes étaient stationnées en Cisjordanie occupée depuis des mois suite à une montée des tensions dans les environs de Jénine, Naplouse et Huwara. Des milliers de permis de travail avaient été accordés à des citoyens venus de Gaza pour venir travailler en Israël, afin d’acheter une forme de “paix économique” et éviter une escalade des tensions sur le front sud.

Mis sous pression par sa base pour son manque de pugnacité, le Hamas était resté étonnamment silencieux lors des combats aériens opposant Tsahal au Djihad Islamique à Gaza durant quatre jours en mai dernier. On sait désormais, que le mouvement fourbissait ses armes.