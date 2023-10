"La totalité des options militaires" sont sur la table des Forces de défense israéliennes

Même s’il est trop tôt pour mener une enquête approfondie, tous les regards sont tournés vers les services secrets et les militaires israéliens. Comment un pays aussi armé et préparé a-t-il pu laisser une offensive à ce point meurtrière le prendre par surprise sur son propre territoire ? “Le mot cauchemar est adéquat”, explique à La Libre Masha Michelson, directrice adjointe du service de communication de l’armée israélienne, qui a la tâche extrêmement délicate de s’exprimer au nom de Tsahal (nom donné à l’armée israélienne). “C’est une situation sans précédent, l’attaque la plus meurtrière menée contre Israël depuis sa création. Des questions importantes doivent effectivement être posées, mais pour pouvoir y apporter une réponse claire, nuancée et précise, il faut d’abord que nous terminions cette guerre. La première chose à faire, c’est de ramener les gens chez eux, en sécurité, et s’assurer que plus aucune menace ne pèse sur eux”.