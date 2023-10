Israël pense désormais à la riposte: "Cette guerre a commencé vilainement, elle finira vilainement pour l’autre camp"

Durement touchée, la petite ville de Sderot demeure habitée et doit désormais se remettre des scènes de guerre subies ces derniers jours, en espérant que les personnes manquant à l’appel ne fassent pas partie des 700 victimes israéliennes ou des 130 otages emmenés à Gaza par le Hamas et le Djihad islamique. “Des dizaines de colonels de l’armée sont en train de rapatrier et d’identifier les corps, nous précise Masha Michelson, porte-parole adjointe des Forces de défense. Dans les 48h, nous pourrons déterminer qu’elles sont les personnes qui sont toujours portées disparues et prévenir leurs familles.”

Pas d’échange de prisonniers

L’attaque multifronts appelée de ses vœux par le Hamas n’a pas eu lieu. Hormis quelques échauffourées et une frappe de roquettes ayant touché la région de Jérusalem, la Cisjordanie occupée ne s’est pas enflammée. Plusieurs frappes venues du Sud Liban revendiquées par le Djihad islamique ont bien précédé une infiltration physique dans le nord du pays, mais les infiltrés en question ont été tués sur-le-champ par les forces armées.

Pour Tsahal (nom de l’armée israélienne) l’heure est désormais à la contre-attaque. “L’armée est prête à intervenir, nos forces sont en place”, 300 000 réservistes ont été mobilisés précise Masha Michelson. Une opération terrestre massive dans Gaza fait bien partie des pistes envisagées, “mais la décision relève du Cabinet de sécurité”. Plus de cinq cents missiles ont déjà été lancés dans la nuit de lundi à mardi sur la bande de Gaza, où 560 morts et 2900 blessés étaient recensés à l’heure d’écrire ces lignes. Ces frappes se sont poursuivies tout au long de la journée, avant que le ministre de la Défense Yoav Gallant n’appelle personnellement à les intensifier.

La situation demeure toutefois délicate. Selon le Hamas, quatre otages israéliens et leurs ravisseurs auraient perdu la vie dans les frappes israéliennes menées sur la bande de Gaza, où plus de 120 000 personnes se sont réfugiées dans des bâtiments des Nations unies. Selon plusieurs sources, un processus de négociation afin de procéder à un échange de prisonniers sous l’égide de l’Égypte et du Qatar serait en cours. Information cependant démentie par un membre du bureau politique du Hamas, selon lequel aucune négociation “n’est possible avec Israël sur la question des otages ou autre”.

Pas d’eau, pas de nourriture

Vivement critiqué, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que la réponse israélienne “changerait le Moyen-Orient” […] “Le Hamas devra affronter des choses dures et terribles, nous venons à peine de commencer”. Quelques heures plus tard, Yaïr Lapid surenchérissait en annonçant “un siège total de la bande de Gaza : pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous nous battons contre des animaux et nous agissons en conséquence”… Une coupure immédiate de l’approvisionnement en eau venant d’Israël (10% de la consommation de Gaza) a ensuite été actée, déclenchant des craintes humanitaires au sein de la communauté internationale, qui redoute une réponse israélienne extrême plongeant plus de deux millions de personnes dans la misère et la faim.

”Je ne sais pas quoi vous répondre, réagit Masha Michelson. Nous faisons face à l’attaque la plus sanglante menée contre Israël depuis sa création. Plus de juifs ont été tués en une journée que n’importe quel jour depuis la fin de l’Holocauste. Comment voulez-vous que nous réagissions de manière mesurée ? Nous faisons face à une situation terroriste et nous sommes en guerre”. “La guerre a commencé vilainement, a ajouté son supérieur en fin de journée, elle finira vilainement pour l’autre camp”.