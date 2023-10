Joe Biden doit gérer la guerre à Gaza en pensant à sa réélection : faut-il s'inquiéter de l'impact du conflit sur les États-Unis ?

Contrairement à l’Ukraine, Israël a l’avantage de jouir d’un soutien quasi unanime de la classe politique aux États-Unis. À plus forte raison en période électorale, personne ne se permettrait de paraître mou dans son soutien à l’État hébreu. S’il y a des divergences, c’est donc dans la surenchère pour faire figure de champion de la cause.

C’est ce qui transparaît depuis samedi dans toutes les déclarations et celles, en particulier, des prétendants à l’investiture républicaine pour la présidentielle. Ron DeSantis et Nikki Haley ont pareillement dénoncé le déblocage de quelque 6 millions de dollars d’argent iranien gelé en contrepartie de la récente libération de cinq otages américains – des fonds qui, selon eux, peuvent servir à financer les opérations du Hamas. Mike Pence voit dans la tragédie la conséquence d’un engagement américain sur la scène internationale qui s’est affaibli à l’initiative de quelqu’un comme… Donald Trump. Celui-ci a renvoyé son ancien vice-Président à ses pénates de l’Indiana, non sans accabler l’impuissance supposée de Joe Biden.

Les candidats ont préféré passer sous silence la part prise par les Républicains dans cette incapacité relative d’agir, mais elle est fustigée par certains élus. “Quel genre de message envoyons-nous à nos adversaires quand nous sommes incapables de gouverner, quand nous sommes dysfonctionnels, quand nous n’avons même pas un speaker de la Chambre”, a déploré le député texan Michael McCaul, qui préside la Commission des Affaires étrangères, en référence à l’éviction de Kevin McCarthy du perchoir de l’Assemblée mardi dernier.

Ce sont aussi les Républicains qui bloquent la nomination d’un nouvel ambassadeur en Israël. Ils reprochent à Jack Lew, désigné pour le poste par Biden le mois dernier, son rôle dans la conclusion de l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran. Secrétaire général de la Maison-Blanche, puis secrétaire au Trésor, Lew fut un des piliers de la seconde Administration Obama.

Sous le feu des critiques, Joe Biden doit gérer la crise en évitant tout ce qui pourrait compromettre sa réélection. Neuf Américains au moins ont été tués par les terroristes, qui détiennent un nombre encore indéterminé d’otages. Obtenir leur libération est assurément une priorité pour Washington.

Le Président redoute également les répercussions économiques qu’aurait un conflit prolongé. Le prix de l’essence, dans un pays où la voiture est reine, est toujours un facteur susceptible d’influencer le choix des électeurs.

Enfin, la Maison-Blanche craint pour la pérennité du rapprochement historique esquissé entre Israël et les pays arabes, en tête desquels l’Arabie saoudite. Si ce processus pourra sans doute être préservé et poursuivi, le dialogue que Washington souhaitait renouer avec Téhéran a, en revanche, plus que du plomb dans l’aile.