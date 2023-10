Une sévère défaite pour Olaf Scholz : "Il ne va pas en tirer de conclusions immédiates"

Ces mauvais résultats ont-ils une portée politique plus large pour le chancelier Olaf Scholz que l’échelle locale ?

Ces deux élections étaient importantes car elles se sont déroulées dans deux grands länder en termes de surface et de population. En outre, les questions de politique nationale ont dominé la campagne. Les thèmes de la migration, de la transformation écologique et de la situation économique du pays ont joué un grand rôle. On a aussi vu que la CDU et l’AfD ont fait campagne contre le gouvernement fédéral. L’insatisfaction à l’encontre du gouvernement a mobilisé les électeurs de la CDU/CSU et de l’AfD. Ces deux scrutins sont donc aussi une défaite pour Olaf Scholz.

Quelles conclusions pourrait en tirer le chancelier ?

Il ne va pas en tirer de conclusions immédiates. Olaf Scholz ne se laisse pas influencer par l’atmosphère médiatique. Il mise beaucoup sur le fait de garder son calme. Je n’attends donc pas de grandes annonces de sa part dans les prochains jours, même si je pense qu’il a besoin d’un changement de stratégie, surtout en matière de communication. Sa ligne actuelle est de miser sur les actions de son gouvernement qui in fine parleront d’elles-mêmes. Or cette stratégie a échoué. Le chancelier doit davantage s’adresser aux gens, expliquer de manière plus convaincante son action sur la question migratoire et la transformation du pays. Sinon c’est la rhétorique de peur qu’emploie l’AfD qui va s’imposer. Sur les questions de l’immigration et de la transformation technologique, le gouvernement fédéral ne communique pas efficacement même s’il travaille plutôt bien. Une étude de la fondation Bertlesmann montre que ce gouvernement a lancé la plupart des réformes promises il y a près de deux ans. Cet exécutif est une coalition axée sur le travail, pas une coalition axée sur la communication. Cela doit changer. Le hiatus entre ces actes et la prise de conscience qu’ont les gens du travail effectué doit disparaître.

Est-il réaliste de penser que ces trois partis, si différents, pourraient mieux communiquer à l’avenir ? Les derniers mois ont été tendus entre eux.

C’est toute la question. Jusque-là, après chaque échec électoral, les libéraux du FDP ont choisi de davantage affirmer leur ligne et leur profil. Ils ont joué le rôle de l’opposition au sein du gouvernement. Or cela n’a pas porté de fruits, comme on le voit en Hesse et en Bavière. Cette coalition doit davantage faire jouer l’esprit d’équipe et moins le chacun pour soi. Les trois partis doivent être plus constructifs ensemble sinon ils vont tous les trois perdre.

Ces élections vont-elles jouer en faveur d’une collaboration entre le gouvernement fédéral et l’opposition chrétienne démocrate sur la question migratoire ?

Il est probable que la CDU participe à une telle solution constructive car la question migratoire concerne l’État fédéral et les régions. Les deux niveaux ont intérêt à coopérer. En septembre, c’est le chancelier Olaf Scholz qui a fait cette offre dite du “Pacte pour l’Allemagne” à l’opposition (pour accélérer la modernisation du pays, NdlR). Aujourd’hui, cette dernière revendique la paternité de cette idée. Peu importe. Ce qui compte c’est que les deux parties soient prêtes. Il leur faudra être pragmatiques notamment pour soulager les communes sur ce thème.

Ces élections reflètent en tout cas un vrai virage très à droite…

En effet ! L’AfD réalise en Hesse son meilleur résultat dans une région de l’ouest ! Ce net mouvement vers la droite doit être pris au sérieux par les forces démocratiques car l’extrémisme de droite est désormais admis au cœur de la société et a progressé chez les jeunes. Or on constate une absence de stratégie en ce qui concerne les relations des partis avec l’AfD. Cela doit cesser.