Attaques du Hamas: "Nous étions dans notre abri et nos voisins nous écrivaient : 'Les terroristes sont chez nous, ils nous tirent dessus'"

”Nous avons entendu l’alarme à 06h30 du matin. Nous sommes immédiatement rendus dans l’abri qui se trouve dans notre appartement, sans rien y emporter avec nous. Nous nous disions que cela ne prendrait que quelques minutes, comme pour la plupart des attaques à la bombe ou aux missiles. Mais après une demi-heure, nous avons reçu un message nous indiquant qu’un terroriste s’était peut-être infiltré dans le Kibboutz et que tout le monde devait absolument rester enfermé.

Puis nous avons réalisé qu’il n’y avait pas un, mais de multiples groupes d’attaquants. Nous avons entendu des tirs, des cris en arabe… Des gens commençaient à envoyer des messages WhatsApp dans le groupe des mamans du Kibboutz pour dire que les terroristes arrivaient chez eux et commençaient à tirer. Nous étions terrifiés, seuls, sans avoir la moindre idée de ce que nous devions faire. L’armée finirait bien par arriver, mais ça a pris beaucoup de temps.

Nos amis aussi ont commencé à nous écrire sur WhatsApp, et tout le monde s’est rapidement mis à raconter la même chose : “Les terroristes sont chez nous, ils nous tirent dessus, ils tirent depuis les toits et puis ils mettent le feu… Ils brûlent toutes les maisons.” Après quelque chose comme quatre heures, ils ont effectivement mis le feu à notre bâtiment.

D’abord, ils ont fait exploser la porte de nos voisins de palier, qui ont sauté avec leurs deux jeunes enfants du deuxième étage avant d’être secourus par quelqu’un au rez-de-chaussée. Puis les terroristes ont brûlé tous les appartements de notre immeuble, un à un. Ils sont entrés chez notre voisin du dessous. Nous l’avons entendu dire “prenez tout ce que vous voulez, mais pitié, épargnez-moi”. Et ensuite… plus rien du tout. Ils ont brûlé sa maison, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé.

Je ne sais plus exactement quand, mais les terroristes sont arrivés chez nous. Ils ont jeté une grenade sur la porte, l’odeur de fumée était terrible. J’ai dit à mon mari “on doit sauter !” mais il m’a dit qu’on avait encore un peu de temps. Quand on a senti que la porte de l’abri était chaude et que notre appartement était déjà en feu, nous avons sauté. On a regardé vers le haut pour vérifier qu’il n’y avait personne sur le toit pour nous tirer dessus, puis mon mari a sauté. Mon jeune fils a suivi, il s’est cassé la jambe, et je les ai rejoints.

Quand un voisin nous a vus, au rez-de-chaussée, il est sorti de chez lui en courant pour nous mettre à l’abri. C’était un acte de folie, de la pure folie, il aurait pu se faire tirer dessus, mais il nous a sauvé la vie en nous ramenant dans sa maison où nous sommes restés cachés pendant sept heures. Beaucoup d’autres membres du Kibboutz ont été tués… Pardon… pas tués… assassinés. Ils ont été assassinés, et d’autres ont été pris en otage. Quand l’armée est finalement arrivée, elle nous a mis dans un bus, qui s’est fait cribler de balles à la sortie du Kibboutz. Par miracle, nous n’avons pas été touchés, ni les roues du bus qui a pu partir et sortir de la zone de guerre.

Be’eri est un très grand Kibboutz de plus de 1200 membres. Il a fallu plusieurs jours pour que l’on retrouve toutes les personnes assassinées, et ceux qui sont longtemps restés cachés. On ne sait pas encore qui est mort, qui a survécu, qui a été enlevé. Mon mari est resté sur place pour aider l’armée, je suis dans un hôtel de Tel Aviv avec mon fils, toujours pieds nus. Mais je pense que le plus difficile reste à venir. Je me sens dévastée, brisée. Je vis une minute après l’autre. Samedi, tout s’est arrêté.”