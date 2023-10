Envoyer les troupes israéliennes à Gaza, un cauchemar qui toucherait lourdement les civils

Plus de 150 otages se trouvent en outre potentiellement sur ce territoire de 365 km2, fort de la densité de population la plus élevée au monde. Environ 360 000 militaires auraient été mobilisés pour y intervenir. “Nous n’enverrons pas tout le monde à Gaza” tempère Tal Rabina, ancien soldat de Tsahal désormais expert en communication de crise et directeur du bureau israélien de l'Europe Israel Press Association (EIPA). “Nous gardons des forces pour les autres fronts, mais nos troupes sont prêtes et se préparent logistiquement”. “Les événements de samedi nous ont appris une chose, poursuit-il : ne jamais sous-estimer notre ennemi”.

En quoi la bande de Gaza est-elle une zone d’intervention complexe ?

Parce que c’est un front en deux dimensions. En surface, nous devons intervenir dans des zones domestiques extrêmement peuplées. Il n’y a pas de plan d’urbanisme à Gaza. Exception faite des leaders du Hamas, les gens ne mènent pas une vie confortable. Les bâtiments sont les uns sur les autres, de très grandes familles vivent dans des espaces réduits. C’est un terrain dense et complexe auquel il faut ajouter un deuxième front, sous-terrain. Le Hamas n’a pas utilisé l’argent du Qatar ni détourné des fonds européens pour réhabiliter les villes, mais pour se doter d’infrastructures guerrières. Les villes de Gaza, Rafah et Khan Younes sont logées sur des réseaux de tunnels où ont lieu toutes sortes d’activités. Une partie de ces tunnels a été détruite par Israël, mais pas tous, et on ne sait pas exactement quelle est leur étendue. Or, comme l’ont déjà démontré nos forces d’intervention cartes et images à l’appui, le Hamas utilise des mosquées, des écoles et des hôpitaux comme boucliers. Leur quartier général se situe en dessous de l’hôpital Al-Shifa. La question n’est donc pas uniquement d’avoir les informations sur leurs infrastructures, mais aussi de savoir comment y accéder.

Comment éviter que les otages ne soient tués ?

Je ne sais pas, je pense que personne n’a la réponse. Je ne serais pas étonné que les otages soient éparpillés, nous avons beaucoup plus de questions que de réponses à ce niveau-là.

Tous les habitants de Gaza ne sont pas des sympathisants du Hamas, le territoire est-il de facto jugé hostile ?

Vous savez pourquoi Mahmoud Abbas et le Fatah n’organisent pas d’élections à Gaza ni en Cisjordanie depuis des années ? Parce que tous les sondages donnent le Hamas vainqueur. Alors oui, la population est jugée hostile. Je n’envie pas la situation des mères et des enfants de Gaza, tout comme je me sens profondément désolé pour les soldats israéliens qui risquent d’y être tués. Nous ne cherchons pas à assassiner les gens, nous ne rentrerons pas pour les tuer délibérément, mais nous devons y aller.

Comment limiter le nombre de victimes civiles ?

L’armée israélienne a pour habitude de recourir à la méthode dite “Knock on the roof”, qui consiste à prévenir les habitants d’une zone résidentielle de l’imminence d’un bombardement en larguant des pièces de métal sur leurs toits. Mais après cette déclaration de guerre, la mort de plus de mille Israéliens, les meurtres d’enfants, les 5000 roquettes… Nous ne pouvons plus nous permettre d’y recourir. Nous devons immédiatement frapper en retour. Compte tenu de l’hostilité de notre voisinage, si nous n’éradiquons pas le Hamas, si nous ne détruisons pas Gaza, si nous n’étalons pas notre force, nos ennemis se diront qu’Israël est faible et qu’il faut terminer le travail. Ce n’est pas une vengeance, c’est une démarche pour maintenir notre existence.