Attaque du Hamas en Israël : "Nous n’avons pas d’abri, nous marchons dans les rues sans but précis"

En représailles à l'attaque surprise du Hamas sur le territoire israélien, Tel-Aviv a annoncé lundi le début d'un "siège total" sur la bande de Gaza, privant les plus de deux millions d'habitants - dont l'immense majorité vit déjà plongée dans l'extrême pauvreté - d'eau, d'électricité et de carburant. Les autorités ont précisé jeudi que ces mesures ne seront pas levées tant que les terroristes du Hamas n'auront pas libéré les quelque 150 otages qu'ils détiennent.

"On vit dans la peur et l’angoisse"

Ces derniers jours, Jihad réussit tant bien que mal à recharger son téléphone grâce aux panneaux solaires. Les réservoirs d'eau installés sur le toit de son immeuble sont presque à sec. "Il nous en reste pour deux ou trois jours, ensuite ça va devenir très difficile." Au bout du fil, on distingue les cris de jeunes enfants. Le quinquagénaire vit dans son appartement, au troisième étage, avec sa femme et ses triplés âgés de six ans. "Mercredi soir, vers 22 heures, un bombardement a frappé un bâtiment juste à côté. Ils se sont réveillés en pleurant. On a dû fuir notre logement pour nous réfugier dans une maison proche de chez nous. On vit dans la peur et l'angoisse."

Depuis cinq jours, les milliers de bombes larguées sur la bande de Gaza ont déjà fait plus de 1 400 morts et 6 200 blessés, selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé à Gaza, qui ne cesse d’évoluer. Plus de 340 000 personnes ont également été déplacées à l’intérieur de l’enclave, en grande majorité dans les 92 écoles de l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Mais à mesure que la situation se détériore, ces refuges surpeuplés risquent eux aussi une pénurie de nourriture et d’eau potable. D’autant que ces établissements ne sont pas épargnés par les frappes. Selon les Nations unies, au moins onze de ses employés ont été tués depuis le début de l’offensive.

Situation "ingérable"

Avec l'arrêt de l'unique centrale électrique de la bande Gaza, le système de santé menace chaque jour un peu plus de s'effondrer. Le stock de carburant, nécessaire pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux, risque d'être épuisé "dans quelques heures", a mis en garde jeudi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ajoutant que la situation humanitaire menace de devenir rapidement "ingérable". Le nombre de blessés est d'ores et déjà supérieur aux capacités des établissements de santé. "Les médecins sont débordés, tous les lits sont occupés", explique Louis Baudoin-Laarman, membre de Médecins sans frontières (MSF), actuellement à Gaza. Dans la clinique ouverte lundi par l'ONG, près de 60 % des blessés sont des femmes et des enfants. "On craint d'être bientôt à court de médicaments et de matériel médical. La réponse israélienne ne peut pas être d'asphyxier toute la population gazaouie en l'assimilant aux hommes du Hamas."

Pour éviter ce scénario catastrophique, l'Onu et les États-Unis ont demandé l'instauration d'un couloir humanitaire pour acheminer les biens de première nécessité, fournitures médicales et carburant pour la production de l'électricité. Or le poste-frontière de Rafah, porte de sortie de l'enclave vers l'Égypte, a été bombardé à plusieurs reprises depuis samedi. Selon des sources de sécurité égyptiennes, Le Caire a discuté avec Washington de son intention de fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza, mais a rejeté toute initiative visant à établir des couloirs sûrs pour les réfugiés palestiniens. Dans un message WhatsApp, rédigé en anglais, Osama, un habitant de Gaza âgé de 25 ans, craint de vivre ses dernières heures : "Je ne pense pas que je vivrai plus longtemps. Les bombardements sont violents et continus. Nous n'avons pas d'abri, nous marchons dans les rues sans but précis. Nous allons mourir en martyrs. Ne nous oubliez pas."