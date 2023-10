Attaques du Hamas sur Israël : “C’est comme si on bombardait des gens à Molenbeek parce qu’il y avait des terroristes”

Koert Debeuf poursuit en faisant une comparaison entre la réponse israélienne et les attentats de mars 2016 : “La majorité des terroristes du 22 mars 2016 habitaient à Molenbeek. Alors c’est comme si on bombardait ces gens à Molenbeek parce qu’il y avait des terroristes. On dit 'oui, mais ils ont été soutenus', non ce n’était pas le cas. Alors maintenant les Israéliens vont punir des gens innocents”.

Dans un édito du 10 octobre publié dans le journal De Standaard, l’expert avait déjà réalisé cette comparaison en déclarant : “Bombarder Gaza en représailles aux attaques du Hamas, c’est comme si l’armée belge décidait de bombarder Molenbeek suite aux attentats terroristes du 22 mars”. Dans cet édito, l’expert a aussi fustigé la réponse israélienne qu’il a qualifiée de “vengeance” : “Se venger maintenant serait la chose la plus stupide à faire. Déclarer la guerre maintenant est dangereux et contreproductif à long terme.” L’expert a aussi condamné les agissements du Hamas.