Attaques du Hamas sur Israël: une crise humanitaire d’ampleur en gestation à Gaza

Reham Shaheen, spécialiste régionale en réadaptation chez Handicap International présente en Belgique depuis lundi, plaide pour que l’on assure les besoins humanitaires, y compris l’accès à une réadaptation post-traumatique en Palestine. Son équipe et elle se mobilisent pour contribuer aux efforts de collecte de fonds pour les personnes touchées par l’escalade meurtrière en cours. ” La situation sécuritaire a un impact sur notre accès aux personnes, ce qui entraîne des retards dans la fourniture des services. Et ces retards, surtout lorsqu’il s’agit de traumatismes psychologiques ou physiques peuvent entraîner des problèmes très graves”.

La gravité dans le renforcement du blocus par Israël affecte tout d’abord les services d’urgence. Les coupures d’électricité dans un hôpital, même pour quelques secondes, se paient en vies humaines alors que de nombreux blessés affluent.

Reham Shaheen, dont la famille vit à Gaza, souligne que les habitants se sentent impuissants et vulnérables. Les parents ne peuvent pas réconforter leurs enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe. Les troubles psychologiques sont aussi immenses que les destructions d’infrastructures.

Une à deux heures d’électricité par jour lui ont permis jusqu’ici d’avoir un contact rapide avec ses proches pour puiser l’énergie nécessaire à la poursuite de leurs missions. “J’ai trois enfants et je voudrais être avec eux pour les aider, les serrer dans mes bras, les calmer quand ils ont peur du bruit des bombardements mais je ne peux pas. Donc cet appel vidéo m’aide à continuer. Mais c’est extrêmement difficile à gérer.” Mais mercredi en debut d’après-midi, la seule centrale électrique de la bande de Gaza s’est arrêtée, faute de carburant.

Travailler en zone de guerre

”Plus de 263 934 personnes à Gaza auraient fui leurs maisons”, a déclaré le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’Onu (l’Unocha). Mais où aller ? Gaza est soumise à un siège, les frontières sont verrouillées par les troupes israéliennes. L’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré de son côté que neuf de ses employés avaient été tués dans des frappes aériennes depuis samedi.

”Nous agissons selon le plan de sécurité de notre organisation, commente Mme Shaheen, si la vie du personnel humanitaire est gravement en danger, nous ne pouvons pas agir”. Le siège affecte en outre terriblement les infrastructures du pays, de sorte qu’il n’y a aucune possibilité d’approvisionner les habitants en situation. “Cela a également un impact sur la possibilité pour les ambulances d’accéder aux blessés et la situation s’aggrave”, poursuit la spécialiste de Handicap International, qui puise sa motivation dans les témoignages des victimes en dépit des horreurs vécues et de l’éloignement avec les siens. “La dernière histoire que j’ai entendue est celle d’une mère et son enfant sur lesquels le bâtiment s’est effondré. Ils sont restés sous les décombres et l’enfant a peu à peu arrêté de respirer pour mourir sur la poitrine de sa mère. Ces histoires que j’entends de la part des civils soulignent la nécessité d’un soutien psychologique immédiat et à long terme pour la population afin de pouvoir reconstruire leur vie.”

Tout cela n’est pas nouveau pour Gaza

Le territoire est sous blocus depuis plus de seize ans et les violences y sont régulières. “Deux tiers des personnes vivent dans la pauvreté et 1,2 million de personnes dépendent de l’Onu pour obtenir une aide alimentaire. Nous avons besoin d’un accès humanitaire illimité à Gaza pour faire sortir notre personnel et fournir l’aide nécessaire”, a de son côté répété Juliette Touma, directrice de la communication de l’UNRWA via différentes agences de presse.

”J’ai peut-être de la chance d’être une travailleuse humanitaire, avance Reham Shaheen. Di je ne l’étais pas je n’aurai jamais eu un permis de séjour pour travailler en dehors de Gaza, à cause du contrôle d’Israël. Donc chaque fois que je pars, je ressens la douleur de ne pas pouvoir voyager avec mes enfants juste pour le plaisir, pour profiter de notre temps ensemble pendant les vacances d’été et leur donner la possibilité de découvrir une autre culture, de rencontrer de nouvelles personnes”.

”Il y a de l’espoir. Je suis une personne très optimiste et je prie pour la paix. Je pense que les deux parties impliquées dans ce conflit doivent s’engager à respecter le droit international humanitaire et mettre un terme à l’escalade en cours. Arrêtons et parvenons à un accord pour garantir la dignité et la vie aux civils”, conclut la jeune Palestinienne.