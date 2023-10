Colons en Cisjordanie, roquettes du Liban, tirs sur la Syrie… La situation est inflammable pour Israël

Selon "des sources anonymes" (et donc à prendre avec précaution) au sein des services de sécurité égyptiens, l’Égypte aurait accepté la proposition américaine de mettre en place un “corridor humanitaire” pour les civils entre son territoire et Gaza via le poste-frontière de Rafah. Proposition que le Hamas aurait rejetée, considérant l’initiative comme “une évacuation” du peuple palestinien.

Les familles des otages contactées

Après les photos de corps de femmes et enfants israéliens, celles des femmes et enfants palestiniens commencent elles aussi à envahir des réseaux sociaux, étonnamment perméables aux illustrations des pires atrocités et au lot de fake news qui les accompagne.

Plus le conflit avance, plus la crainte de voir à leur tour émerger des vidéos d’otages suppliants ou exécutés se fait insistante. Le nombre de personnes kidnappées demeure incertain. Tsahal (l’armée israélienne) a annoncé jeudi que 97 familles israéliennes avaient été prévenues que l’un des leurs avait été enlevé. Le Hamas et le Djihad islamique avancent quant à eux le chiffre de 130 personnes. “Nous sommes conscients de l’attente et de l’incertitude de nombreuses familles” a déclaré le général israélien Daniel Hagari, “Nous travaillons vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour localiser tous les disparus et faire un énorme effort de renseignement”.

Retour des réservistes de l’étranger

Tsahal n’abandonne jamais ses otages, mais l’opération pour les récupérer s’annonce particulièrement compliquée. Jeudi, plus de 360 000 réservistes avaient déjà été rappelés, et des vols sont désormais affrétés pour faire revenir les éléments vivant à l’étranger. “Rien n’est encore décidé”, ont pris le soin de préciser les forces israéliennes sur la suite des opérations. Les troupes sont prêtes, mais une entrée en force dans la bande de Gaza aurait des conséquences dramatiques pour les deux camps. Afin de limiter les pertes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pourrait être tenté de continuer à frapper le Hamas par les airs, avant d’envisager une intervention terrestre plus ciblée. Démarche qui pourrait s’avérer d’autant plus pertinente pour Israël, que la menace se maintient aux autres frontières nord du pays.

Mercredi, le Hezbollah revendiquait le tir d’un certain nombre de roquettes depuis le sud-Liban et menaçait Israël d’ouvrir un nouveau front en cas d’offensive prolongée sur Gaza. Jeudi, les médias d’État syriens indiquaient que Tsahal avait effectué des frappes sur Alep et Damas, mettant l’aéroport de la capitale totalement à l’arrêt. Possible réaction de l'Etat hébreu à des mouvements hostiles proches de la frontière, alors que de nouvelles alarmes à la roquette retentissaient dans le nord du pays.

Attaques de colons en Cisjordanie occupée

Deux Palestiniens, un père et son fils, ont par ailleurs été tués par des Colons en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. Trois Palestiniens avaient déjà été tués la veille, l’ambulance ramenant leurs corps a été attaquée, laissant craindre, ici aussi, un risque d’embrasement.

Seules relativement bonnes nouvelles pour Benjamin Netanyahou, le gouvernement d’union nationale formé avec l’opposition confirmé jeudi par le Parlement, et la visite du Secrétaire d’État américain Anthony Blinken venu réaffirmer le soutien des États-Unis. “Vous êtes peut-être assez forts pour vous défendre seuls, mais tant que les États-Unis existeront, vous n’aurez jamais à le faire. Nous serons toujours à vos côtés” a-t-il déclaré. Avant d’ajouter: “Quiconque souhaite la paix et la justice doit condamner le règne de la terreur du Hamas. Nous savons que le Hamas ne représente pas le peuple palestinien ni ses aspirations légitimes à vivre en sécurité, selon les principes de liberté, de justice et dans la dignité”.