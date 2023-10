Le Brésil ouvre une enquête inédite sur le rôle de l’une de ses principales banques dans l’esclavage : "Toute l’économie de l’époque a été contaminée"

Cette action au civil, révélée par BBC News Brasil, a été sollicitée par un groupe de quatorze historiens. Dans une pétition envoyée au parquet, ceux-ci expliquent que la banque, fondée en 1808 par la monarchie portugaise, s’est “financée et a bénéficié de l’argent généré par la contrebande d’Africains” tout au long du XIXe siècle, et ce alors que la traite négrière était devenue illégale.

Jusqu’à son abolition en 1888, le Brésil a connu plus de trois siècles d’esclavage, période pendant laquelle près de cinq millions d’Africains y ont été déportés. Mais dès 1831, le pays avait adopté une loi interdisant le commerce transatlantique d’êtres humains. Au cours des deux décennies suivantes, la traite s’est pourtant intensifiée, “avec la complicité” des autorités, souligne Martha Abreu, chercheuse à l’Université fédérale fluminense et signataire de la pétition. Selon les estimations, au moins 753 000 esclaves ont ainsi été déportés illégalement entre 1830 et 1850, date à laquelle une seconde loi a de fait endigué ce trafic.

Ce pan de l’histoire de l’esclavage au Brésil est longtemps resté méconnu et ce n’est qu’au cours de ces dix dernières années “que la recherche sur la traite illégale s’est développée”, permettant de réunir “de nombreuses preuves de l’enrichissement frauduleux des institutions”, dont Banco do Brasil, explique-t-elle.

Des trafiquants d’esclaves comme actionnaires historiques

Selon les historiens, au moment de sa fondation, une partie des fonds de la banque provenait des taxes perçues sur les navires négriers arrivant au Brésil. Le gouvernement de l’époque accordait par ailleurs des titres de noblesse à ceux qui plaçaient de l’argent à Banco do Brasil, y compris aux esclavagistes. Liquidée en 1829 suite à une faillite, l’institution a été refondée près de vingt ans plus tard, notamment grâce à l’investissement des contrebandiers d’esclaves, qui avaient accumulé une “immense quantité de capitaux” avec la traite clandestine, pointe Clemente Penna, un autre historien signataire à l’origine de la pétition. “D’une certaine manière, Banco do Brasil a blanchi cet argent car il provenait d’activités illégales et il était ensuite remis sur le marché sous forme de prêts, de crédits… ”, ajoute-t-il.

Les universitaires ont aussi découvert qu’au moment de la refondation de la banque, le conseil d’administration de celle-ci comptait parmi ses principaux actionnaires certains des plus célèbres marchands d’esclaves. Parmi eux, José Bernardino de Sá, l’un des hommes les plus riches du Brésil à cette époque, qui aurait personnellement organisé le trafic de près de 20000 Africains, une activité “menée presque exclusivement dans l’illégalité” et qui a “sans doute été le moteur de sa fortune”.

Quelles réparations ?

Le parquet a sollicité une réunion, fin octobre, avec la direction de Banco do Brasil, le groupe d’historiens et des membres des ministères des Droits humains et de l’Égalité raciale pour discuter de mesures de réparation. Dans un communiqué publié suite aux révélations de BBC News Brasil, l’institution financière a indiqué son intention de collaborer et a souligné la nécessité “d’impliquer la société dans son ensemble”. Pour Julio Araujo, procureur en charge du dossier au ministère public fédéral, cette action judiciaire va permettre “de placer la question dans le débat public” et de “dénormaliser l’effacement du rôle de l’État brésilien et des institutions dans l’esclavage” et la traite illégale.

“Banco do Brasil est la première institution dont nous avons pu prouver l’implication, mais toute l’économie de l’époque a été contaminée par de l’argent sale, rappelle l’historien Clemente Penna. L’idée est d’élargir la discussion sur les réparations et, qui sait, d’amener les institutions à s’engager dans la promotion des mouvements sociaux et des recherches académiques sur le sujet, pour réparer le mal qu’elles ont causé”.