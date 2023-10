Attaque à Arras : la voiture d’un proche du terroriste aurait franchi la frontière vers la Belgique

Ce vendredi matin aux alentours de 11h, un jeune homme s’est introduit dans l’enceinte d’un lycée à Arras et a attaqué plusieurs personnes au couteau, tuant un enseignant d’une cinquantaine d’années. Depuis, l’auteur a été interpellé et on a appris qu’il s’agissait de Mohammed M., un homme d’une vingtaine d’années, d’origine tchétchène et fiché pour radicalisation. Avant cette attaque, il était déjà surveillé par la Direction générale de la sécurité intérieure et avait été contrôlé jeudi.