"C'est mon tour", l'application du gouvernement espagnol pour mieux répartir les tâches ménagères au sein des foyers

Mettre en évidence les inégalités

“L’appli est très bien faite. Il y a de petites cases pour chaque tâche. Tu les remplis et, voilà, tu as tes statistiques”, explique Juan Salvador, lui-même programmateur informatique, en faisant défiler les catégories sur l’écran de son smartphone. L’app permet de monter une “équipe” qui regroupe l’ensemble des personnes vivant sous le même toit. Chacun se voit attribuer un avatar. “Juansa” et “Magui”, dans le cas de Juan Salvador, 45 ans, et María Luisa, 31 ans, qui vivent en couple dans un appartement du centre historique de Séville. À chaque fois que l’un ou l’autre accomplit une corvée, il indique laquelle et combien de temps il y a passé. La difficulté physique de certaines obligations domestiques, ou la charge mentale qu’elles représentent peuvent aussi être prises en compte.

À partir de ces données, C’est mon tour génère des statistiques hebdomadaires, mensuelles et annuelles qui doivent “mettre en évidence de possibles inégalités”, selon le ministère à l’origine de l’initiative. Pour eux, ça a fonctionné. “Je râlais toujours : ‘Regarde, je dois me charger de telle et telle chose parce que je sais que tu ne le fais pas’, raconte Magui. Mais ça m’a fait comprendre qu’il faisait beaucoup de choses dont je n’avais pas conscience.” Un design qui donne à MeToca des airs de jeux vidéo des années 90 rend aussi la besogne plus ludique. “Elle se met presque à en faire plus pour essayer de gagner du terrain”, plaisante Juansa. Résultat ? 20 % pour elle, 80 % pour lui sur les sept derniers jours.

Une asymétrie chronique

Ce partage est toutefois loin d’être la règle. En 2022, les femmes espagnoles ont dédié 20 heures par semaine à la cuisine et autres labeurs domestiques en moyenne… contre 11 pour les hommes, selon l’Institut national de statistique (INE). Quant à l’éducation des enfants, c’était 38 heures pour les premières, 23 pour les seconds. “Les femmes assument majoritairement une double charge de soin [aux proches] qui compromet leur développement personnel et professionnel”, estime le ministère. “L’application et la campagne qui l’accompagne visent à déclencher une réflexion sur [cette répartition] et, donc, sur la distribution et l’usage du temps.”

“Ça peut marcher dans des couples conscients de cette réalité. Mais si un homme refuse d’admettre que c’est aussi son obligation, c’est d’un problème de machisme, et MeToca n’y changera rien”, tempère Juansa. De plus, si une large partie de la société espagnole s’approprie les nouveaux usages en matière d’égalité de genres, nombreux sont ceux qui rejettent plus ou moins violemment le ministère de l’Égalité et tout ce qui en émane. Particulièrement à droite et, surtout, à l’extrême droite du spectre politique.

L’appli a d’ailleurs été victime d’une attaque coordonnée de la “manosphère” espagnole, à sa sortie. Une armée de trolls s’est concertée sur des forums prisés de la mouvance pour l’inonder de commentaires négatifs et de mauvaises notes. Autour de 2 000 dans les premiers jours sur Google Play et AppStore. Une avalanche, comparé au nombre très bas de téléchargements (10 000 sur Google Play, AppStore n’offre pas de données).

Un chiffre qui n’a pas bougé depuis sur GooglePlay. Malgré la campagne médiatique qui l’a entourée, rares sont ceux qui, comme Juansa et Magui, ont adopté cette appli encore largement méconnue.