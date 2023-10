Cette ville a banni les influenceurs : “Ils ont déféqué sur des propriétés privées”

En effet, les touristes qui se rendent dans la petite ville semblent avoir une notion relative du respect. Une femme, en provenance de Floride, s’est arrêtée brusquement sur une route limitée à 45 miles à l’heure, bloquant l’une des deux voies, pour prendre une photo d’un silo de ferme aux couleurs automnales. Une ferme du village, la Sleepy Hollow Farm, est également devenue la cible des influenceurs. Le bâtiment pittoresque aux érables majestueux est devenu l’un des lieux les plus photographiés de l’État, comme le rapporte la BBC. “Au cours des deux dernières années, c’était hors de contrôle. Les bus touristiques déposaient simplement des gens là-bas”, explique la coordinatrice des expositions au Artistree Community Arts Center de Pomfret. Celle-ci raconte que les influenceurs grimpaient au-dessus des barrières indiquant “défense d’entrer”, installaient des cabines pour se changer et faisaient des shootings devant la propriété. “Les habitants sont allés auprès des autorités locales et ont dit : 'Nous ne pouvons plus tolérer cela'.”

Suite à ces excès, un collectif a lancé un appel sur GoFundMe : “Nous avons connu une augmentation sans précédent de touristes 'influenceurs' alimentés par Instagram et TikTok… qui ont endommagé les routes, eu des accidents, nécessité des remorquages hors des fossés, piétiné des jardins, déféqué sur des propriétés privées… et agressé verbalement les habitants”, peut-on lire sur leur appel aux dons. Ce dernier a bien fonctionné puisque le collectif a récolté plus de 16.000 dollars.

Les responsables de la ville ont ainsi pu voter pour fermer les routes menant à la ferme pendant la saison de l’automne aux non-résidents, ce qui a eu le don d’énerver les influenceurs qui ont continué à faire le déplacement. “Amenez tous vos amis et vos camping-cars”, a proposé un Instagrameur avec 20.000 abonnés pour se moquer de la ville.