Évacuation massive et attaque de Gaza: "Les civils sont sacrifiés par les deux camps"

”Nous appelons à l’évacuation de tous les civils vers le sud pour leur propre sécurité et protection” précise le communiqué de Tsahal. “Les terroristes du Hamas se cachent dans la ville, à l’intérieur de tunnels situés sous les maisons et à l’intérieur de bâtiments peuplés de civils innocents”. Quelques heures plus tard, des drones israéliens survolaient Gaza pour y larguer des milliers de tracts ordonnant aux Gazaouis d’évacuer “immédiatement” leurs domiciles pour se rendre au sud de la rivière Wadi Gaza. Le Hamas, de son côté, a rapidement exigé l’inverse, appelant les habitants à “rester résolument chez eux” et à tenir bon “face à cette guerre psychologique écœurante”.

À lire aussi

Les opinions publiques

”D’une certaine façon, l’annonce israélienne est assez logique” commente Pascal Ausseur, Directeur général de la Fondation Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques (FMES) et ancien amiral de l’armée française. “Dans sa situation, il n’y a aucune bonne solution. Soit le pays reste dans le rôle moral de l’attaqué, la victime, sans tomber dans le piège du dos à dos qui fait inévitablement de nouvelles victimes civiles, mais il envoie un signal de faiblesse à ses ennemis. Soit il riposte et casse les reins du Hamas pour montrer à tout le monde qu’il est fort, mais il prend le risque d’avoir le mauvais rôle et de fédérer contre lui jusque dans ses soutiens occidentaux”. Israël a choisi la seconde option.

Outre son injonction de quitter la zone nord, Tsahal dit avoir bombardé 750 “cibles militaires” dans la nuit de jeudi à vendredi. En une semaine, les bombardements israéliens ont fait 1 799 morts (dont 583 enfants et 351 femmes) et 7 000 blessés en territoire gazaoui, selon le ministère de la santé palestinien pour 1300 victimes israéliennes. Ce vendredi, le Hamas s’est empressé d’ajouter que treize otages israéliens ou internationaux faisaient également partie des victimes de Gaza et avaient donc été tuées par les leurs. “Un effroyable jeu cynique est en train de se jouer des deux côtés” ajoute Pascal Ausseur “Chacun prend son opinion publique à témoin, les civils sont sacrifiés par les deux camps. Le Hamas n’a aucune envie de faire évacuer la population civile dont il se sert comme bouclier humain pour assurer sa survie”.

À lire aussi

Morts en Cisjordanie occupée

Le monde entier a rapidement appelé les deux parties à protéger la population civile, en vain. Selon un haut fonctionnaire américain, les États-Unis négocieraient actuellement la mise en place d’un corridor humanitaire avec Israël et l’Égypte, via le point de passage de Rafah. Le porte-parole de Tsahal lui-même a reconnu que l’évacuation des civils ne prendrait pas 24h, et que “beaucoup d’efforts” étaient faits pour leur donner davantage de temps. Attaquer vendredi soir ou ce samedi matin reviendrait à mener l’offensive en plein Shabbat, ce qui serait inédit. Israël pourrait envisager de prolonger de facto son ultimatum en planifiant une intervention au sol samedi soir.

L’État hébreu fait par ailleurs face à d’autres enjeux sécuritaires majeurs. La situation devient explosive en Cisjordanie occupée où des rassemblements de soutien à Gaza ont donné lieu à de violents affrontements avec les forces de sécurité israéliennes, faisant neuf victimes côté palestinien. Cette semaine, cinq d’entre eux avaient déjà perdu la vie suite à une série d’attaques menées par des Colons. Dans le sud du Liban, le Hezbollah s’est quant à lui dit “prêt à se battre”. “Nous sommes pleinement préparés et nous interviendrons le moment venu” a précisé son Secrétaire général adjoint, cheickh Naïm Qassem, pendant que des bombardements continuaient à toucher le nord d’Israël où une explosion a “légèrement endommagé” la barrière séparant l’État hébreu du sud-Liban.