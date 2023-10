Gaza: "Un combat urbain dans un environnement aussi dense, c’est un cauchemar"

À lire aussi

L’armée est-elle contrainte d’intervenir au sol ?

La réponse israélienne poursuit deux objectifs essentiels : envoyer un message à ses ennemis et s’adresser à sa population. Le traumatisme israélien est énorme, tout comme la pression exercée sur le gouvernement Netanyahou pour qu’il réagisse avec force. Nous sommes dans une situation très émotionnelle, il y a clairement un sentiment de vengeance au sein de la population, dont le Premier ministre est contraint de tenir compte.

Comment aborder cette intervention terrestre ?

C’est extrêmement compliqué, en particulier si la population n’a pas évacué. Un combat urbain dans un environnement aussi dense, aussi hostile et aussi préparé militairement, c’est un cauchemar. Le moindre recoin, le moindre balcon, la moindre trappe d’égout peut servir à une embuscade. Dans un théâtre militaire comme celui-là, le rapport de force entre l’armée israélienne et le Hamas disparaît. La supériorité militaire de Tsahal est annihilée par le fait qu’Israël ne peut pas déployer ses forces comme il l’entend. Le combat urbain favorise donc le plus faible. Une évacuation, ne serait-ce que de 80 % de la population, permettrait à l’armée israélienne de se dire “toute personne que je rencontre est hostile” et de se donner une certaine marge de manœuvre.

Tsahal aurait donc peu d’intérêt à privilégier un déploiement massif ?

Cela me semble effectivement militairement et politiquement contre-productif. Personnellement, je pense qu’ils devraient privilégier des opérations commando qui leur permettent de s’infiltrer et d’aller récupérer des otages ou frapper un groupe identifié du Hamas. Une opération du type “hit and run” pour tuer ceux qu’ils doivent tuer, récupérer ceux qu’ils doivent récupérer, et repartir.

Israël cible-t-il réellement le Hamas ou s’agit-il d’une punition collective ?

Je dirais qu’il y a un peu des deux. Malgré l’échec initial, Israël dispose quand même de services de renseignement, ils savent où frapper. Le problème, c’est que l’une des forces du Hamas est précisément de se servir de boucliers humains. La meilleure assurance-vie du Hamas est que les civils restent sur place.