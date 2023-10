Israël dit avoir "trouvé et localisé des cadavres d'Israéliens qui avaient été enlevés"

Durant ceux-ci, "nous avons trouvé et localisé (...) des cadavres d'Israéliens qui avaient été enlevés", a poursuivi le militaire lors d'un briefing au ministère des Affaires étrangères, sans plus de précision.

L'attaque du Hamas le 7 octobre dans le territoire israélien a fait plus de 1.300 morts, en grande partie des civils, dont des enfants.

L'armée israélienne a confirmé samedi avoir identifié "plus de 120 civils" retenus captifs à Gaza, où le Hamas avait menacé de les exécuter. Des centaines de personnes restent portées disparues et des corps sont toujours en cours d'identification.

L'armée israélienne bombarde depuis des jours en représailles la bande de Gaza, un petit territoire pauvre et en état de siège coincé entre Israël et l'Egypte, faisant plus de 2.200 morts côté palestinien, la plupart des civils, dont 724 enfants, selon les autorités locales.

Au moins cinq Israéliens et quatre étrangers otages du Hamas dans la bande de Gaza ont été tués par des frappes israéliennes au cours des dernières 24 heures, a affirmé samedi la branche militaire du mouvement islamiste palestinien.

Ces nouveaux décès portent à 22 le nombre d'otages du Hamas tués dans les raids depuis le début de guerre il y a une semaine, d'après le Hamas.

L'armée israélienne a touché "plusieurs milliers" de cibles à Gaza, a indiqué le lieutenant colonel Peter Lerner.

Si le groupe islamiste contrôlant la bande de Gaza est selon lui "dans le désarroi", sans "aucune idée de la situation en surface" puisqu'"échappé dans des tunnels", le porte-parole militaire a affirmé que l'offensive contre ce territoire ne démarrerait pas dimanche, pour des raisons humanitaires.

"Nous continuons à donner aux civils le temps de quitter les endroits que nous pensons que le Hamas utilise pour son infrastructure terroriste", a-t-il commenté.