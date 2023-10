Nir Avishai Cohen, officier de réserve israélien qui affirme publiquement que la guerre n'est pas inévitable

Envoyé sur le front à Gaza, Nir Avishai Cohen a rédigé une lettre ouverte publiée dans le New York Times pour parler de la guerre dans laquelle il se retrouve embarqué malgré lui. Un texte chargé d’émotions et de colère, écrit durant son vol depuis Austin (USA) vers Israël, “le cœur déchiré en pensant aux familles des assassinés et des disparus”.