Tirs de roquettes, villes désertées... La crainte d’une nouvelle guerre ouverte entre Israël et le Liban grandit

Au bout d'une route qui serpente dans la montagne, des hommes montent la garde à l'entrée de Shtula. Armes en bandoulière, ils ne laissent passer personne. "Si vous entrez, vous en prenez la responsabilité. C'est dangereux", explique l'un des gardes. Dimanche, un habitant de ce village est mort, tué par un tir de missile antichar depuis le Liban. Le projectile a fini sa course dans un chantier de construction. Une camionnette a volé en éclat. L'endroit est totalement à découvert, impossible donc de rester longtemps sur les lieux où l'explosion s'est produite.

Une petite voiturette passe à toute vitesse, c'est un fermier qui vient récupérer les œufs de son élevage de poules "Entrez ! Venez, vous installer sur la terrasse. Regardez comme la vue sur Israël est belle", invite-t-il. Jonar a décidé de ne pas quitter sa maison. Il vit de l'autre côté de Shtula et n'est pas dans la ligne de mire des groupes armés libanais. "Vivre, c'est dangereux de toute façon. Plus ou moins, mais nous vivons", ironise ce citoyen israélien. "Bien sûr, nous respectons les règles fixées par l'armée, nous ne sommes pas stupides. Je ne vais pas me promener n'importe où. Le Hezbollah et le Hamas veulent exactement ça : nous faire peur."

Des tirs de roquettes répétés ces derniers jours

Le voisin de Jonar est en train de remplir son pick-up de valises, de couvertures… À l'entrée, l'un des hommes chargés de surveiller le village le répète : "On les attend. Nous pensons qu'ils vont essayer de franchir le mur comme à Gaza, mais nous nous attendons à ce type d'attaque maintenant." Il refusera de nous donner son prénom, ou de nous dire comment il compte défendre son village.

Depuis plusieurs jours, des dizaines de missiles antichar et de roquettes ont été tirés depuis le Liban. En Israël, un civil et un militaire ont été tués. Plusieurs autres habitants qui vivent près de la frontière ont été blessés. À chaque attaque en provenance du territoire libanais, l'armée israélienne réplique systématiquement par des tirs d'artilleries et des frappes de drones. Elle assure avoir détruit de nombreuses positions du Hezbollah, la milice chiite pro-iranienne alliée du Hamas. Vendredi, un journaliste libanais de l'agence de presse Reuters a été tué et six autres ont été blessés. Le Liban assure qu'ils ont été visés par une frappe. L'armée israélienne s'est dite "très désolée" et a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Des villes désertes

"Je ne peux pas partir", explique Fanila qui vit dans un petit immeuble de Schlomi. La ville a été prise pour cible à plusieurs reprises ces derniers jours. "Mon abri n'est pas très confortable et il est sale, alors les responsables de la ville ont ouvert un nouveau lieu où on peut aller se protéger. Moi, j'ai très peur, les sirènes d'alerte n'arrêtent pas de retentir", confie-t-elle.

Un peu plus loin dans un quartier plus résidentiel de Schlomi, Offer est en train de nettoyer sa voiture. "Je n'ai jamais quitté ma maison même pendant les autres guerres, explique-t-il. Je reste pour mes animaux, j'ai beaucoup de chats. Je ne vais pas les abandonner."

Sa maison est l'une des plus proches du mur qui délimite la frontière. "Je ne suis pas aveugle vous savez. Je sais bien que je suis très près. Bien sûr, ils peuvent venir à pied. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi je n'ai pas l'intention de fuir mon territoire." Offer possède une arme, mais il assure ne pas avoir beaucoup de cartouches.

Depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, deux groupes de plusieurs combattants ont tenté d'entrer en Israël. Ils ont immédiatement été "interceptés", selon l'armée israélienne. Des actions revendiquées par le Hezbollah qui a fait d'Israël son principal ennemi. Le Hamas palestinien, présent également au Liban, a également annoncé avoir tiré plusieurs roquettes. Il n'y a pas eu de confrontation directe entre Israël et le Liban depuis 2006. Ce conflit qui avait duré 33 jours avait coûté la vie à 160 personnes en Israël et plus d'un millier au Liban.