Étude du terrain de guerre dans le labyrinthe de Gaza: "On s’inquiète des civils mais cela va-t-il freiner l’attaque israélienne? Sans doute que non”

Selon un rapport du Centre d’études Alma, rédigé par l’ancien officier de renseignement israélien Tal Beeri, le Hezbollah, milice chiite libanaise, est à l’initiative de ce genre de réseaux : “Depuis la fin des années quatre-vingt le Hezbollah, soutenu par les Nord-Coréens et les Iraniens, construit le “land of tunnels” : un projet de réseau de tunnels “interrégional””. Le souterrain du Hamas abrite fait office d’atelier de fabrication et quadrille la bande de Gaza, débordant en Israël et en Égypte.

Les tunnels et souterrains abritent à Gaza les stocks d’armes, les combattants palestiniens et probablement les otages israéliens. “Le Hamas semble avoir perfectionné l’art de la construction de tunnels et de la guerre […] Ils sont équipés d’électricité, d’éclairage et de voies ferrées”, souligne le Dr Richemond-Barak, experte en guerre souterraine et enseignante à l’Université Reichman en Israël.

Ces tunnels sont utilisés comme de véritables corridors clandestins. La contrebande d’armes s’y intensifie : “celle-ci va des pièces détachées de roquettes iraniennes ou chinoises, aux missiles antiaériens, en passant par des tonnes de TNT et autres explosifs, indispensables à la détonation des missiles que le Hamas tire sur le sud d’Israël”, racontait Le Figaro en 2009.

Ce large réseau s’étendrait sous un territoire qui ne mesure que 41 km de long et 10 km de large. À la suite d’un conflit en 2021, Tsahal (l’armée israélienne) a déclaré avoir détruit plus de 100 km de ces tunnels lors de frappes aériennes. Le Hamas a quant à lui affirmé que ses tunnels s’étendaient sur 500 km et que seulement 5 % étaient touchés. La BBC met ces chiffres en perspective : le métro de Londres fait 400 km de long alors qu’il est principalement situé en surface.

Le Hamas “connaît ses tunnels par cœur”, a expliqué à l’AFP Colin Clarke, directeur de recherche du Soufan Center à New York. “Certains sont probablement piégés. Se préparer à se battre dans un tel terrain […] nécessiterait du renseignement étendu […] ce dont les Israéliens ne disposent peut-être pas”.

Selon certaines informations, une sortie de tunnel aurait été découverte près du kibboutz de Kfar Aza, en Israël, où des dizaines de civils ont été massacrées. Si cela est confirmé, cela signifierait que le tunnel a été construit sous la barrière souterraine en béton ? dotée de capteurs de détection anti-tunnel sophistiqués, qu’Israël a fini d’installer fin 2021 indique le Times of Israël.

Dr Richemond-Barak explique au journaliste britannique David Gritten qu’aucun système de détection de tunnel n’est infaillible. “C’est pourquoi les tunnels ont été utilisés depuis des temps immémoriaux en temps de guerre, car il n’y a aucun moyen d’en empêcher la construction”.

Jeremy Dieudonné, chercheur à l’UCL qui travaille sur les processus identitaires et sécuritaires au Moyen-Orient, insiste néanmoins sur l’archaïsme de l’attaque du Hamas. Enfoncer la clôture au bulldozer, dégringoler sur une rave party en parapente, sortir par des tunnels…” ça reste du bricolage par rapport à ce que possède Israël comme arsenal. Israël prépare une grande offensive et en cas d’invasion de Tsahal ce sera très très grave. On s’inquiète des civils mais est-ce que cela va freiner l’attaque israélienne ? Sans doute que non”.

L’armée israélienne est passée maître en matière d’innovation militaire face à des techniques du Hamas qui épousent les temps anciens. À Tel-Aviv, un groupe de scientifiques – appelé “The Brain” – invente des systèmes top secret, conçus pour détecter et prendre d’assaut les tunnels. Le dernier en date est une “chauve-souris” capable de distinguer les miliciens des civils dans l’obscurité et de les abattre si nécessaire.

Justement, il s’agira pour Tsahal de faire preuve d’un minimum de précaution pour limiter les pertes civiles. Au cours du conflit de 2021, une série de frappes ont fait s’effondrer trois bâtiments résidentiels à Gaza tuant 42 personnes. L’armée israélienne a déclaré avoir ciblé les tunnels mais cela a entamé les fondations des bâtiments.

Les forces israéliennes disposent de moyens pour atténuer les risques de lourds bilans humains. Selon Colin Clarke, ces mesures pourraient inclure l’envoi de drones et de véhicules sans pilote dans les tunnels pour les cartographier et identifier les éventuels pièges avant que les soldats ne les dégagent.

Les avions de guerre pourraient également larguer des bombes “anti-bunker”, qui pénètrent profondément dans le sol avant d’exploser. Cependant, ils présenteraient un risque élevé de dommages collatéraux en raison de la densité du terrain urbain.